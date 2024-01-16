Штучний інтелект навчився імітувати почерк людини, — Bloomberg

Як стверджують творці нової технології ШІ, потенціал функції з імітації почерку людини величезний — від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами.

Учені Університету штучного інтелекту ім. Мохамеда бен Заїда (MBZUAI) в Абу-Дабі (ОАЕ) стверджують, що штучний інтелект навчився переконливо імітувати стиль і почерк конкретної людини. Про це 16 січня пише Bloomberg.

Водночас дослідники, які самі створили технологію, що допомагає імітувати чийсь почерк, занепокоєні щодо того, що тепер необхідно розробити інструменти для боротьби з підробками та значно підвищити поінформованість громадськості про нові функції штучного інтелекту (ШІ).

Попри занепокоєння, винахідники заявили, що планують застосувати свої дослідження в реальних програмах уже найближчими місяцями.

"Потенціал цієї розробки величезний: від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами", — підкреслив Рао Мухаммад Анвер, доцент кафедри комп'ютерного зору в MBZUAI.

Цю технологію також можна застосовувати для генерації великої кількості синтетичних даних, щоб поліпшити те, як інші моделі ШІ обробляють рукописний текст.

Яка модель використовується в цій функції

Для розробки цієї технології дослідники використовували трансформаторну модель — тип нейронної мережі, розроблений для вивчення контексту й значень послідовних даних. Хоча вони поки що не випустили цю модель ШІ на ринок, однак, як стверджує агентство, розробка є великим кроком уперед у технологіях. Проте, як вважають експерти Bloomberg, як і у випадку з іншими інструментами штучного інтелекту, незрозуміло, чи переможуть переваги шкоду.

"Розроблений метод може допомогти пораненим писати, не беручи до рук ручки, якщо їм потрібен рукописний текст. Однак цей інструмент необхідно буде використовувати обдумано. Це схоже на розробку антивірусу для вірусу", — сказав Хішам Чолаккал, доцент кафедри комп'ютерного зору в MBZUAI.

Створена вченими технологія, за інформацією агентства, може переконливо імітувати рукописні тексти англійською та трохи французькою мовами, а ось із арабською в нього виникли проблеми.

Дослідники отримали патент на систему штучного інтелекту від Відомства з патентів і торгових марок США.

Також Фокус писав про те, що вчені досліджували залишки найстарішої розумної людини. Скам'янілості надали неоціненну інформацію про життя стародавніх предків Homo sapiens.