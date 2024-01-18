Переваги сумнівні: військовий розкрив деталі про реактивний "Шахед", збитий в Україні

Фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов розповів, що в новій моделі такий самий за силою бойовий заряд, що й у Shahed-136, однак переваги реактивного дрона, все ж таки, непідтверджені.

Реактивний безпілотник "Шахед", який військові збили в Україні під час масової атаки російських військових у ніч на 8 січня, найімовірніше, був тестовою моделлю, і його масово не виробляли у РФ. Про це розповів фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Фокусу.

За його словами, нашу країну атакувала нова іранська модифікація, яку в Росії ще не виробляли. Найімовірніше, йшлося про експериментальне застосування моделі Shahed, оснащеної реактивним двигуном. І через сумнівні переваги перед уже добре випробуваними Shahed-136 їхнє виробництво навряд чи стане серійним.

Сергій "Флеш" також уточнив, що роботи з вивчення функціонала та обладнання на борту збитого безпілотника з реактивним двигуном фахівці проводять досі. Поки що можна зробити висновки, що в новій моделі такий самий за силою бойовий заряд, що й у Shahed-136. Він може літати й маневрувати на великих швидкостях.

"Попередньо можемо сказати, що поки що він не особливо відрізняється від Shahed-136, найімовірніше — це перший екземпляр. Можливо, якраз один із тих апаратів, які пару тижнів тому літак "Іл-76" привіз з Ірану. Тоді ми отримали розвідувальну інформацію, що прилетів такий борт", — сказав Бескрестнов.

Крім того, військовий розповів, чому ЗС свого часу не підтвердили інформацію, що цей новий "Шахед" збили в Україні. Сергій Бескрестнов наголосив, що Повітряні сили — не всі Збройні сили України, тому не можуть давати пресрелізи та коментарі за всі ЗСУ.

Нагадаємо, на початку січня Сергій Бескрестнов розповів про те, як розпізнати "Шахед" із реактивним двигуном. Він зазначив, що іранські безпілотники "Шахед-238" стали для українців більш небезпечними завдяки своїй маневреності та потужності, тому людям потрібно знати, як розпізнати роботу такого дрона в небі.

А на початку грудня 2023 року експерт з авіації Валерій Романенко висловив думку, що "Шахеди" з реактивним двигуном простіше буде знищити. За його словами, у разі несуттєвого зростання показників швидкості у таких ударних безпілотників істотно впаде дальність, тому долітати до західних областей України такі БПЛА вже точно не зможуть.