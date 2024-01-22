Електрика не потрібна: створено особливий датчик, який живиться від повітря

Дослідники створили сенсор без батарей, здатний увімкнутися в роботу без первинної напруги.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили датчик, який може збирати енергію з навколишнього середовища без необхідності використання батареї або дротового з'єднання, передає Interesting engineering.

Пристрій можна використовувати для контролю продуктивності та ефективності машин у важкодоступних місцях, наприклад, усередині двигуна корабля.

Сенсор має підвищену чутливість до перепадів температур. Якщо за допомогою дроту під'єднати його до двигуна, то він може вловлювати енергію магнітного поля, що генерується струмом у дроті, і використовувати її для вимірювання температури двигуна. Ключовими компонентами пристрою є збирач енергії, накопичувач енергії, система управління живленням, сенсорна схема і модуль зв'язку.

Датчик може безперервно визначати та контролювати потік енергії під час роботи та зберігати надлишкову енергію для подальшого використання. Він здатний запускатися в "холодному стані", тобто вся його електронна начинка може почати працювати без напруги, використовуючи мережу інтегральних схем і транзисторів.

Концепція проектування цього пристрою може бути застосована і до інших, таких як датчики, що працюють за рахунок вібрації або сонячного світла. Дослідники припускають, що ця структура може дозволити розробляти мережі сенсорів для різних застосувань, наприклад, для моніторингу корабельних систем.

За словами дослідників, їхній сенсор безпечний саме тому, що у нього немає батареї. Вони використовували внутрішні накопичувачі енергії, зокрема й конденсатори, які простіші за батареї, оскільки зберігають енергію в електричному полі між провідними пластинами. Конденсатори можуть бути виготовлені з різних матеріалів і налаштовані під різні умови експлуатації, вимоги безпеки. Приміром, конденсатори цього сенсора досить великі, щоб зберігати енергію, необхідну пристрою для ввімкнення та початку збору енергії, але водночас досить компактні, щоб фаза заряджання не займала надто багато часу.

"Наша система не потребує обслуговування. Він збирає енергію і працює автономно", — наголосили вчені.

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