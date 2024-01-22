Приховані переваги Samsung Galaxy S24 Ultra: швидка пам'ять, витривала батарея і дисплей

Після презентації оглядачі виявили кілька цікавих характеристик смартфона, на яких компанія не акцентувала, а дарма, адже вони надають новому флагману переваги над iPhone 15 Pro Max.

На заході Galaxy Unpacked 17 січня Samsung представила флагманський смартфон Galaxy S24 Ultra. Ентузіасти протестували телефон та розповіли про його неочевидні переваги – кращу автономність, ніж в iPhone 15 Pro, швидше сховище даних у порівнянні з флагманом Apple та покриття екрана, яке чудово порається з відблисками, деталі повідомляє Фокус.

Який смартфон працює довше?

Galaxy S24 Ultra зберіг ту саму місткість акумулятора (5000 мАг), що і його попередник торік, але більш досконалий процесор в поєднанні з оптимізацією програмного забезпечення допомогли флагману Samsung перемогти конкурентів в тесті на розрядку акумулятора. YouTube-канал XEETECHCARE порівняв чотири смартфони преміумкласу – навіть iPhone 15 Pro Max з новим чипом A17 Pro не переміг конкурента.

Останній флагман Samsung вийшов на перше місце з роботою протягом 10 годин 59 хвилин до вимкнення. На другому місці опинився iPhone 15 Pro Max, який пропрацював 10 годин 20 хвилин. Google Pixel 8 Pro посів третє місце з 10 годинами роботи. Торішній Galaxy S23 Ultra фінішував останнім із часом 8 годин 10 хвилин. Джерело не вказує, як довго експлуатувався останній апарат та його акумулятор. Також на порівняння мали впливати дещо різні екрани чотирьох моделей та інші апаратні відмінності.

На 75% швидше за iPhone 15 Pro Max

Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max використовують різні стандарти внутрішньої пам’яті: флагман Samsung покладається на технологію UFS, тоді як Apple використовує сховище NVMe у всіх своїх пристроях. Обидва стандарти забезпечують високу швидкість читання та запису, але саме Galaxy S24 Ultra здобуває перемогу – у тесті його сховище виявилося на 75% швидшим у зчитуванні даних (15% під час запису) та трохи меншу латентність.

У тесті Jazz Disk Bench, проведеному дослідником Sakitech, Samsung Galaxy S24 Ultra випереджає iPhone 15 Pro Max з 2547 МБ/с у послідовному читанні, порівняно з 1450 МБ/с у конкурента. Відрив у продуктивності під час запису значно менший: S24 Ultra мав швидкість передавання даних 1442 МБ/с, iPhone ж працював на 1257 МБ/с. Samsung історично використовувала швидшу флешпам'ять у своїх преміальних смартфонах, тому перемога Galaxy S24 Ultra не дивує. Тест змушує замислитися, чому Apple досі дотримується повільнішого стандарту NVMe

Також Galaxy S24 Ultra продемонстрував меншу затримку, ніж iPhone 15 Pro Max. Теоретично це означає, що Galaxy S24 Ultra має швидше відкривати програми, але це залежить від багатьох інших факторів.

Поглинання відблисків справляє враження

Дивним чином надзвичайно якісне поглинання відблисків екраном не потрапило у список принад Samsung Galaxy S24 Ultra. У порівнянні з іншими телефонами флагман, яке зробив YouTube-канал TechDroider, Samsung практично не має конкурентів за цим показником. Ані iPhone 15 Pro Max, ані S23 Ultra не мають нічого подібного навіть близько – відблиски на екрані S24 Ultra практично зовсім відсутні.

Разюча чорнота екрана має дуже ефектний вигляд у режимі Always On, коли екран відображає годинник та іншу корисну інформацію.

Просто погляньте на скриншот з відео TechDroider. Galaxy S24 Ultra дивовижно відрізняється від решти. Фото: Скриншот

Технологія може стати справжнім порятунком у сонячний день. Щоб отримати такий самий ефект, користувачі інших смартфонів мають користуватися спеціальним окремим покриттям екрана. Рішення Samsung здається дійсно преміальним і можна лише сподіватися, що інші виробники наслідуватимуть його.

Раніше Фокус писав, що на виставці електроніки CES 2024 Samsung продемонструвала концепт смартфона, який гнеться в обидва боки – пристрій отримав попередню назву Flex In & Out Flip.