Робот-дельфін заряджається без дротів та може плавати всередині людини: навіщо його створили

Новий винахід китайських вчених працює у вузьких трубах, у воді та навіть всередині живих організмів. Він живиться зовнішнім електромагнітним пристроєм та передає сигнали на смартфон.

Китайські вчені винайшли м’якого бездротового електромагнітного робота, що плаває без батареї без батареї, призначеного для моніторингу хімічних речовин та вірусів у важкодоступних місцях. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances, старший автор, доктор Лі Денгфен розповів деталі у розмові з South China Morning Post

Натхненний хвостом дельфіна, робот у формі листя важить лише 5,3 г та має здатність виявляти та визначати кількість речовини. Ключовою особливістю винаходу є поєднання здібностей руху та виявлення, що є рідкістю серед подібних мобільних пристроїв.

Дослідження підкреслює потенціал цієї інновації для моніторингу в режимі реального часу у замкнутих просторах, таких як труби. Наразі моніторинг таких приміщень обмежений тими, які доступні для ручного відбору проб, що ускладнює відстеження походження забруднення. Доктор Лі Денгфен, науковий співробітник відділу біомедичної інженерії Міського університету Гонконгу, пояснив, що дослідники мали на меті створити робота, який плавав би як дельфін.

Створена за зразком хвоста дельфіна, рухова система робота використовує електромагнітне керування магнітами, що дозволяють роботу коливатися та рухатися у воді. Електродні датчики на пристрої адаптуються для виявлення різних молекул залежно від потреб, починаючи від важких металів і закінчуючи біологічними частинками та радіоактивними забруднювачами. Бездротовий зв’язок дає роботу можливість безперебійно працювати без кабелів.

Так влаштований китайський робот, що нагадує дельфіна Фото: Science advances

Дослідники вирішили відмовитися від традиційних батарей і живити робота за допомогою радіочастотних сигналів зовнішньої котушки. Цей стратегічний вибір не тільки зменшує вагу робота, але й дозволяє заряджати його дистанційно без пауз у роботі.

Дослідницька група передбачає потенційне застосування робота у різних сценаріях – трубопроводах, водному середовищі та у тілі людини. Щоправда, наразі вчені здатні дистанційно живити робота лише на відстані 4 см, а передавання даних на смартфон обмежене радіусом дії 10 см.

"Така відстань достатня для застосування в трубопроводах, воді та навіть у людському тілі", — каже доктор Лі Денгфен.

Нестачу відстані можна компенсувати звичайними роботами, які б випускали маленьких "дельфінів", живили б їх та підтримували б зв’язок. Також команда дослідників розраховує збільшити сферу застосування винаходу, розширити його сенсорні можливості та краще адаптувати робота до організму людини.

Новий китайський робот демонструє цікавий спосіб руху. Американські вчені теж створили м’якого робота з чудернацьким способом пересування, про якого писав Фокус. Розробити дивовижний механізм, не схожий на жодну живу істоту, допоміг штучний інтелект.