Найочікуваніші смартфони 2024 року: топ-5 моделей, які здивують будь-кого

Виробники продовжують дивувати впровадженням нових і поліпшенням старих гаджетів. Тому у 2024 році потрібно вдумливо обирати нові моделі телефонів, щоб не проґавити найкращу.

Увесь світ зараз перебуває в очікуванні лінійки Samsung Galaxy S24, яка може стати одним із найбільш високотехнологічних гаджетів на ринку. Однак це не єдині цікаві смартфони на Android у 2024 році, і Фокус розповість про моделі, здатні перевернути ринок.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Варто почати з нової лінійки від Samsung, яка надійде в продаж зовсім скоро — 31 січня. До неї увійдуть три моделі Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra, остання стане новим флагманом бренду і, можливо, одним з найкращих смартфонів на ринку. Компанія вже почала приймати попередні замовлення, а деякі вже встигли отримати і випробувати новинку.

Одним з головних нововведень Samsung Galaxy S24 Ultra вважаються просунуті функції штучного інтелекту, яких поки що немає в жодного іншого смартфона. Як запевняють самі розробники, система Galaxy AI стане "розумним" помічником для користувача, виконуючи за нього значну частину роботи.

Смартфон Galaxy S24 Ultra має стати новим флагманом бренду

Телефони Samsung давно прославилися високоякісними камерами, а тепер штучний інтелект спрощує обробку знімків.

Нові функції Galaxy S24 Ultra

Функція Generative Edit (генеративне редагування) дає змогу легко і швидко редагувати фото, видаляючи або переміщаючи об'єкти — фон при цьому автоматично змінюється, закриваючи "дірки", що виникають. Усі зображення, які значно змінить ШІ, будуть позначені водяними знаками в метаданих, але якісь дрібниці, на кшталт видалення віддзеркалень, там не відзначаться.

дає змогу легко і швидко редагувати фото, видаляючи або переміщаючи об'єкти — фон при цьому автоматично змінюється, закриваючи "дірки", що виникають. Усі зображення, які значно змінить ШІ, будуть позначені водяними знаками в метаданих, але якісь дрібниці, на кшталт видалення віддзеркалень, там не відзначаться. Ще одна функція, пов'язана з фото — Circle to Search (коло пошуку) . Завдяки їй користувач може знайти будь-який елемент на фото в інтернеті, просто обвівши його на екрані пальцем або стилусом. Так можна за лічені секунди дізнатися назву страви, тварини, пам'ятки та інших цікавих речей — не полишаючи сторінку в соціальній мережі.

. Завдяки їй користувач може знайти будь-який елемент на фото в інтернеті, просто обвівши його на екрані пальцем або стилусом. Так можна за лічені секунди дізнатися назву страви, тварини, пам'ятки та інших цікавих речей — не полишаючи сторінку в соціальній мережі. Live Translate (миттєвий переклад) — з цією функцією смартфони Galaxy S24 Ultra перекладатимуть повідомлення в реальному часі, щоб користувачі могли без зусиль спілкуватися різними мовами, не відчуваючи проблем. Ба більше, ШІ може відразу ж перекладати слова співрозмовника під час телефонних дзвінків.

— з цією функцією смартфони Galaxy S24 Ultra перекладатимуть повідомлення в реальному часі, щоб користувачі могли без зусиль спілкуватися різними мовами, не відчуваючи проблем. Ба більше, ШІ може відразу ж перекладати слова співрозмовника під час телефонних дзвінків. Interpreter (перекладач) — це схожа функція, але перекладає голос на текст під час розмов і відображає його на виділеній частині екрана. Таким чином співрозмовники можуть стояти поруч і спілкуватися, читаючи текстову розшифровку того, що сказала інша людина. Цікаво, що ця функція не потребує доступу до інтернету.

— це схожа функція, але перекладає голос на текст під час розмов і відображає його на виділеній частині екрана. Таким чином співрозмовники можуть стояти поруч і спілкуватися, читаючи текстову розшифровку того, що сказала інша людина. Цікаво, що ця функція не потребує доступу до інтернету. Chat Assist (помічник для чатів) допомагає писати повідомлення, електронні листи, пости в соціальних мережах тощо. ШІ аналізує текст "на ходу" і підказує, як його варто змінити. Наприклад, під час спілкування з колегами покаже більш формальну версію того ж листа.

допомагає писати повідомлення, електронні листи, пости в соціальних мережах тощо. ШІ аналізує текст "на ходу" і підказує, як його варто змінити. Наприклад, під час спілкування з колегами покаже більш формальну версію того ж листа. Note Assist (помічник для нотаток) скоротить записи без втрати сенсу. ШІ створює зведення (короткий опис) нотаток, а також перекладає і форматує файли в додатку Samsung Notes. Крім того, він створює цифрові обкладинки для нотаток, щоб їх було легко знайти.

Все це працює завдяки процесору новітнього покоління Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Samsung також обіцяє поліпшене трасування променів і камеру ще кращу, ніж у попередників — чого вартий тільки основний датчик з роздільною здатністю 200 МП і з діафрагмою f/1,7, яка допомагає легко робити знімки пізно вночі. У Gizmodo вже позитивно відзначили функцію Instant Slow-mo, яка дає змогу сповільнити вподобаний фрагмент відео замість усього запису.

Motorola ThinkPhone 2

Першу модель Motorola ThinkPhone дехто вважає одним із найкращих смартфонів 2023 року. Його особливістю стала легка конструкція з арамідного волокна, великий час автономної роботи, швидка зарядка потужністю 68 Вт і хороша продуктивність. ThinkPhone добре зустріли критики, проте він не завоював великої популярності через погану маркетингову кампанію та відсутність у магазинах операторів зв'язку. Хотілося б, щоб компанія Lenovo, яка володіє брендом, зробила висновки, покращила своє дітище та успішно випустила на ринок Motorola ThinkPhone 2. Утім, поки що немає жодних свідчень, що такий телефон випустять у 2024 році.

Motorola ThinkPhone 2 — одна з найбільш багатообіцяючих новинок

Samsung Galaxy Z Flip 6

Продовжує рейтинг найочікуваніших гаджетів 2024 року ще одна модель від Samsung, цього разу — розкладачка. Дата виходу поки що невідома, але попередні моделі надходили в продаж приблизно в один час — у липні та серпні.

Складні смартфони поки не мають особливої популярності, але виробники не впадають у відчай і покращують їхні характеристики. Вони коштують недешево, при цьому заради деякої зручності порівняно з традиційними моделями власникам доводиться жертвувати якістю камери і часом роботи від батареї.

У торішньому Z Flip 5 компанія Samsung значно змінила дизайн: зовнішній дисплей став більшим, а шарнір дозволяє складатися рівніше. При цьому, як вважають експерти, від нової моделі не варто чекати якихось сильних змін.

"Але якщо вони з'являться в тих сферах, де лінійка Z Flip потребує їх найбільше, я буду готовий дати розкладачкам ще один шанс", — заявив Тейлор Кернс, редактор видання Android Police.

Samsung Galaxy Z Flip 6 — дисплей став явно більшим

З чуток, важливі зміни все таки будуть, і торкнуться вони саме слабкого місця складних смартфонів. Як пише SamMobile, 3 січня компанія Samsung подала заявку на реєстрацію товарного знака Ironflex у Південній Кореї. Згідно з документами, компанія працює над складною OLED-панеллю для смартфонів і не тільки. Портал вважає, що ця технологія зробить внутрішні дисплеї Galaxy Z Flip 6 надійнішими.

Asus Zenfone 11

Минулого року з'явилися чутки, що Zenfone 10 стане останнім смартфоном у своїй серії, однак Asus незабаром їх офіційно спростувала на радість багатьох шанувальників. Тепер же майбутній Zenfone 11 з'явився в консолі магазину Google Play, передає портал GSM Arena. Крім того, за даними Gizchina, апарат пройшов сертифікацію в декількох країнах.

Судячи із записів, новинка отримає восьмиядерний чипсет, імовірно Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новий графічний процесор Adreno 830 і 16 ГБ оперативної пам'яті, що виводить її на рівень флагмана. Роздільна здатність екрана залишиться, як у Zenfone 10 (1080x2400), але 11-та модель працюватиме під управлінням свіжої ОС Android 14.

Asus Zenfone 11 працюватиме під управлінням ОС Android 14

OnePlus Open 2

OnePlus Open дебютував наприкінці жовтня 2023 року і показав відмінне співвідношення ціни та якості, як для складного смартфона — $1700. Очікується, що його спадкоємець з'явиться в продажу у вересні або жовтні 2024 року.

За версією Phone Arena, OnePlus Open 2 буде не дорожчим, якщо не дешевшим за попередню модель. Ймовірно, ціна складе близько $1500. Варто очікувати змін у дизайні та "залізі", хоча вони не мають бути радикальними.

OnePlus Open оснащений 7,82-дюймовим LTPO3 Flexi-fluid AMOLED з динамічною частотою оновлення 1-120 Гц і піковою яскравістю 2800 ніт, який вважається одним з найкращих гнучких дисплеїв. У цьому плані розробникам невигідно робити крок назад, але вони, можливо, оптимізують розмір і співвідношення сторін.

OnePlus Open 2 вийде з гнучким дисплеєм LTPO3 Flexi-fluid AMOLED

Бренд OnePlus починає використовувати нову лінійку датчиків Sony LYTIA, створену з використанням абсолютно нового двошарового транзисторно-піксельного дизайну Sony, який можуть поставити хоча б на основну камеру OnePlus Open 2. В іншому ж смартфон має зберегти об'єктиви Hasselblad через партнерство між виробниками.

Щодо пам'яті, то OnePlus Open 2 може отримати сховище обсягом 1 ТБ через природну еволюцію ринку зберігання даних і ширше поширення відеоформатів 4K і 8K. Акумулятор навряд чи стане більшим, однак новинка може отримати потужнішу, а отже, і швидшу зарядку на 80 Вт або більше.