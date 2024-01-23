"Зачинений назавжди": через помилку у картах Apple ресторан лишився без відвідувачів

Технічна підтримка Apple відмовила власнику закладу у допомозі — він не був клієнтом компанії. Інформацію змінили лише після втручання журналістів, але тепер карти плутають розташування ресторану.

Помилковий статус магазину на картах Apple призвів до втрати власником ресторану Pum's Kitchen у Австралії близько 12 000 австралійських доларів (7 900 доларів США). Про це повідомляє ABC Australia, чиї журналісти допомогли чоловіку розібратися у ситуації.

Кріс Пьятт дізнався, що його малий бізнес позначений як "зачинений назавжди" на картах Apple лише тоді, коли постійний клієнт зателефонував та запитав, чому він закрив свій ресторан. До того заклад успішно існував 10 років.

"Ми гадки не маємо, коли відбулися ці зміни. Але ми відчули раптову та різку зміну у поведінці клієнтів наприкінці листопада та протягом усього грудня. Ми помітили значне падіння, приблизно на 12 000 доларів. Це наш заробіток", — каже містер Пьятт.

Власники ресторану Pum's Kitchen Кріс і Пем Пьятт Фото: ABC

Власник подзвонив в у службу технічної підтримки Apple. Йому відповіли, що не можуть допомогти, оскільки він не є клієнтом Apple. Натомість порадили надіслати відгук онлайн — у відповідь він отримав автоматичне повідомлення.

За словами Apple, люди можуть використовувати будь-який браузер, щоб заявити про свій бізнес та оновити деталі на карті. Пьятт спробував через Microsoft Edge — але марно. Google Chrome дозволив йому внести зміни, але за кілька днів вони так і не з’явилися у цифровому сервісі.

Після того, як журналісти ABC звернулися до Apple, ситуацію було виправлено за дві години. Але лишилася ще одна досить важлива проблема – розташування ресторану на картах було вказано неточно.

"Шпилька на карті неправильна. Ми втратили одного клієнта, тому що вони подзвонили нам, щоб перевірити розташування, потім заявили, що використовують Apple Maps, і не з’явилися. Я особисто помістив шпильку на їхню карту, але вона не оновилася ​​й спрямовує людей до місця, де у нас ніколи не було", — каже власник.

Помилковий статус та розташування ресторану Pum's Kitchen на картах Apple Фото: ABC

Технічна експертка Еріка Мілі з Університету Саншайн-Кост розповіла, що на форумах Apple, а також на Reddit та Quora є сотні дописів від власників бізнесу, які стикаються з подібними проблемами:

"Є багато "мої години вказано неправильно", або "моє розташування неправильне", "мій номер телефону неправильний". Проблема полягає в тому, що я не можу знайти інформацію про те, як вони збирають інформацію для Apple Maps. Усі постійно вказують на отримання облікового запису Apple для бізнесу, який є безкоштовним, і налаштування власних даних. Однак є деяка кількість людей, які сказали: "Я робив це, але це все ще неправильно". Можливо, у них виникла якась технічна проблема, але вони не дізналися причини".

Експертка радить перевіряти інформацію про зачинені заклади тощо, а наявність у деяких компаній здатності подібним чином шкодити іншим називає страшною ситуацією.

Не тільки карти Apple можуть стати небезпечними. Фокус писав, що компанія застерігає власників iPhone спати з ними поряд під час заряджання акумулятора.