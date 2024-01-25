Як засоби РЕБ збивають курс ракет та чи можуть замінити ППО: у Генштабі пояснили (відео)

Часто трапляється, що уражені радіохвилями ракети знищуються у повітрі або падають на землю, не долітаючи до цілей, але не все так просто.

Військово-повітряні сили України почали регулярно звітувати про знешкодження російських ракет засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України Іван Павленко розповів, як саме це відбувається, в інтерв'ю YouTube-каналу видання "Мілітарний".

"Втрату результативності застосування цих засобів противника спричинив саме вплив засобів електронної боротьби. Кожен високоточний засіб противника, коли на нього здійснюється вплив втрачає свою ефективність. Далі відбуваються різні випадки, у залежності від того який це саме засіб, яка технологія, який програмний код написаний. Це може бути як знищення у повітрі або ця ракета може десь впасти в поле, в нас таких випадків багато трапляється", — поділився він.

За словами Павленка, зараз більшість засобів противника використовують дві основних складових наведення – інерціальні системи та системи супутникового наведення, аналогічні GPS, з яких найбільш точною є остання. Якщо відбувається вплив на систему GPS, ракета відхиляється від заданої цілі на велику відстань. При цьому вона може самознищитися або неконтрольовано десь впасти.

Покрити всю Україну системами, які збивають навігацію таких засобів наразі неможливо. Для запобігання ракетним ударам використовують поєднання покриття засобами РЕБ як окремих важливих об’єктів, так і територій.

Системи радіоелектронної боротьби входять до складу протиповітряної оборони та підвищують ефективність застосування ППО. Коли змінюється траєкторія польоту ракети, змінюється і висота – це підвищує ефективність застосування ППО. Ідеї про те, що РЕБ можуть замінити ППО насправді не дуже коректні – вони працюють разом та доповнюють одні одних.

Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ Іван Павленко розповідає про системи РЕБ

Існує проблема підготовки фахівців з радіоелектронної боротьби. Користуватися антидроновою рушницею можна навчити за місяць. Коли ж мова йде про фахівця станції радіоперешкод, вже потрібна попередньо підготована людина з як мінімум середню освіту у галузі радіоелектроніки, яка повинна додатково пройти 2-3 місяці підготовки.

Більш детально ознайомитися з тим, як впливають засоби РЕБ на російські крилаті ракети можна в іншому матеріалі Фокусу. Військові експерти розповіли, у яких випадках вони можуть врятувати життя українців.