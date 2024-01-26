"Хакнуто Cozy Bear": у Грузії росіяни зламали сайт президента, — ЗМІ

За інформацією журналістів, хакери заблокували сторінку адміністрації грузинського глави та написали "Слава Росії". Як стверджують західні спецслужби, вони діють під егідою ФСБ.

Російські хакери атакували офіційний сайт адміністрації президента Грузії Саломе Зарубішвілі. Про це у пʼятницю, 26 січня, повідомляє "Эхо Кавказа" із посиланням на грузинські ЗМІ.

За інформацією журналістів, наразі сайт заблокований, до цього при вході на сторінку росіяни розмістили зображення черепа та напис: "хакнуто Cozy Bear, Слава Росії".

Крім того, у виданні зазначили, що Cozy Bear — це група хакерів з Російської Федерації. Як стверджують західні спецслужби, вони діють під егідою ФСБ Росії.

Також хакерської атаки зазнав сайт опозиційної грузинської телекомпанії "Формула". Журналісти додали, що сторінка була недоступна кілька годин, після чого роботу сайту відновили, однак наразі він працює з перебоями.

Окрім цього, 26 січня відбулася хакери атакували й сайт телекомпанії "Мтаварі", частина даних була видалена.

Нагадаємо, раніше фахівці компанії Google дійшли висновку, що російські хакери розсилають зашифровані файли, щоб маніпулювати жертвами і змусити їх встановити шкідливу програму. Експерти стверджують, що це те саме угруповання, яке 2023 року атакувало 3 ядерні дослідницькі лабораторії США.

Також нагадаємо, що після зламу російськими хакерами мобільного оператора "Київстар" кіберексперт закликав усіх абонентів змінити паролі. Він аргументував це тим, що хакери можуть отримати доступ до акаунтів українців у соцмережах, а потім використовувати їх проти військовослужбовців.