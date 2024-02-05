TL HUB: інновації для пошуку партнерів по бізнесу

23 січня 2024 року стартував український сервіс TL HUB — платформа, що спеціально розроблена для приватних підприємців. На сайті можна відшукати нових підрядників, обмінятись контактами, дізнатися актуальні ціни на товари та послуги, отримати доступ до аналітики. Розповідаємо, як працює сервіс та хто може ним користуватися.

TL HUB: чому саме тут

Розробники запропонували підприємцям принципово нову платформу, де можна розміщувати бізнес-пропозиції та налагоджувати нові зв’язки. Сервіс має кілька особливостей:

реєстрація можлива тільки для компаній, що пройшли перевірку через YouControl;

рейтинг учасників формується на основі реальних оцінок користувачів, тож купити його неможливо;

приховані назви компаній дають змогу вибирати пропозиції тільки орієнтуючись на опис та вартість, що створює рівні можливості для компаній різних масштабів.

Дані та назва фірми, що розмістила оголошення, відкриваються тільки після схвалення запиту іншою стороною майбутньої угоди.

Переваги TL HUB

Основний позитивний момент — функціональність платформи:

продавець під час розміщення оголошення зазначає КВЕД, номенклатуру УКТЗЕД та теги, за якими легко відшукати потрібний товар/послугу;

за кожним оголошенням закріплюється локація, що дозволяє виокремити коло пошуку;

покупець може самостійно відсортувати пропозиції за зазначеними характеристиками, щоб швидше відшукати все необхідне.

Литовченко Тетяна, CFO TL HUB, так коментує цей момент:

"Ми розуміємо, що статистика цін — важливий інструмент для прийняття рішень підприємцями, тому збираємо таку аналітику по кожному обраному товару відповідно до класифікації УКТЗЕД та КВЕД. Це допомагає користувачам швидко і точно знаходити потрібні дані та на їх основі приймати рішення".

Серед інших переваг — оновлення даних в режимі реального часу та публікація оголошень тільки за умови зазначення вартості послуги/товару. Учасники проєкту мають змогу публікувати новини компанії та отримують доступ до аналітичних даних.

Як приєднатися до TL HUB

Щоб долучитися до користування сервісом та швидко знаходити нових партнерів, потрібно зареєструватися. Зробити це можуть лише компанії, які працюють офіційно. Новому клієнту потрібно:

ввести у спеціальне поле дані компанії — код ЄДРПОУ або ІПН;

дочекатися перевірки, яку автоматично проводить сервіс у базі YouControl;

увійти на сайт після підтвердження актуальності даних.

Якщо перевірка пройшла успішно, всі інші поля для реєстрації заповнюються автоматично — легко та зручно для клієнта.

Інтерфейс сайту простий та зрозумілий. Користувачі можуть додавати та видаляти оголошення як покупець чи продавець, зберігати чернетки, архівувати дані. Щоб допомогти іншим учасникам, після завершення співпраці можна оцінити її якість. Виставлені оцінки формують чесний рейтинг, тож усі компанії мають рівні можливості.

Користуватись сервісом можна на ПК, смартфоні чи планшеті. Також планується запуск застосунків для iOS та Android.

Тарифні пропозиції

Для зручного користування пропонується три тарифні плани: "Старт", "Бізнес" та "VIP". Різниця полягає у кількості користувачів з одного акаунта та кількості оголошень, що доступні для публікації. В перші півроку з дати старту проекту діє пропозиція, згідно з якою користування сервісом безкоштовне.

Тим, хто хоче економити, пропонується програма лояльності:

знижка 15% на придбання пакета послуг на півроку;

25% — для користувачів, що купили підписку на рік.

TL HUB — комплексне рішення, що розв’язує проблеми з комунікацією та пошуком нових партнерів. Участь у проєкті стане у пригоді ТОВ та ФОП, що мають бізнес у нафтогазовій промисловості, будівельній, транспортній галузі, сфері послуг, сільському господарстві та в багатьох інших напрямках. На TL HUB не укладається жодних угод. Це інформаційний сервіс, що допомагає знайти підрядників, організувати логістику та відстежувати ситуацію на ринку.

TL Hub — РОБІТЬ БІЗНЕС, А НЕ ДЗВІНКИ!