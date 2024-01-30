Холодильники Haier 3D. Техніка, яка поєднує сучасні технології та стильний дизайн

Haier Group, з 15-річним впевненим лідерством на ринку побутової техніки, став глобальним гігантом, заслужено увійшовши до списку Fortune Global 500. Цей бренд встановлює нові стандарти комфорту та технологічної переваги, а холодильники 3D від Haier стали прикладом виняткового поєднання елегантного дизайну та передових технологій. Розглянемо найцікавіші особливості холодильників серії Haier 3D

Сучасний Дизайн та Зручність

Нова ізоляційна технологія дозволяє зменшити товщину стінок холодильника, створюючи привабливий та ергономічний дизайн, а також збільшуючи внутрішній простір. А система освітлення Daylight забезпечує рівномірне розподіл світла всередині холодильника, полегшуючи пошук продуктів та додаючи естетичну привабливість.

Технології енергозбереження

Haier 3D впроваджує ефективне управління електроенергією. Технології No Frost та Fresher Shield забезпечують стабільну температуру, запобігаючи утворенню льоду та інею. Вони забезпечують економічність у використанні, роблячи Haier 3D екологічно відповідальним вибором та допомагаючи його власникам економити з розумом.

Захист від бактерій та Свіжість

Система ABT® використовує ультрафіолетове світло для боротьби з бактеріями, забезпечуючи чистоту та довшу свіжість продуктів. Зменшення перехресного обдування краще зберігає смак їжі, а також сприяє збереженню її консистенції. Відділення Humidity Zone та My Zone додають комфорту у зберіганні фруктів і овочів, а також продуктів, які потребують особливих умов зберігання, забезпечуючи їхню оптимальну вологість та температуру.

Економія Часу та Збереження Продуктів

Функція швидкої заморозки активується одним натисканням кнопки, забезпечуючи швидке заморожування продуктів та максимальне збереження їх смаку та поживної цінності. Вбудовані датчики автоматично регулюють інтенсивність охолодження, зменшуючи втрати температури при відчиненні дверцят. Це дозволяє ефективно використовувати час та зберігати продукти в оптимальному стані.

Мобільний Застосунок hOn

Керування холодильником зі смартфона виконується за допомогою мобільного застосунку hOn. Контроль температури, функцій, діагностика та персоналізація роботи приладу забезпечують зручність та ефективність використання. Мобільний застосунок hOn дозволяє отримати доступ до холодильника з будь-якого місця, роблячи його використання максимально зручним та адаптивним.

Гарантія Якості

Холодильники Haier 3D відзначені сертифікатами німецького інституту VDE, що свідчить про їхню високу якість та відповідність найсуворішим стандартам.

Інверторний Компресор Dual Inverter

Компресор сам регулює інтенсивність охолодження і має 15-річну гарантію. Ця технологія забезпечує не лише низький рівень шуму — всього 37 дБ, але й довгий термін служби та менше споживання електроенергії. Інверторний компресор Dual Inverter стає запорукою тихого та ефективного функціонування холодильника.

Інноваційна морозильна камера для Економії Електроенергії

Однією з унікальних особливостей холодильників Haier 3D є продумана конструкція ящиків морозильної камери. Вони розроблені таким чином, що відкриваються кожен окремо на металевих напрямних на 90% довжини, не відкриваючи суцільних дверцят, як у класичних холодильниках. Такий інноваційний підхід не лише забезпечує зручність в користуванні, але й ефективно економить електроенергію, оскільки повітря не випускається назовні з усієї морозильної камери під час відкриття. Завдяки особливій конструкції, а також технологіям No Frost та Fresher Shield, споживання енергії зменшується на 30%

Haier 3D — Сучасний Прилад для Зберігання Продуктів

Haier 3D — це не просто холодильник, а справжня інтелектуальна система для зберігання свіжості продуктів, яка вирізняється надійністю, функціональністю та естетичним дизайном. Обирайте інновації та комфорт з Haier 3D, який відповідає найвищим стандартам якості та задовольнить потреби кожного користувача.