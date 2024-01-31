Такого ще не було: у Дубаї пройдуть перші у світі перегони в реактивних костюмах

Пілотам доведеться летіти над водою, тому їх вдягнуть у спеціальні гідрокостюми на випадок, якщо реактивні ранці вийдуть з ладу.

Спортивна рада Дубая під керівництвом шейха Хамдана бен Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума офіційно оголосила про проведення перегонів у реактивних костюмах. У заході, запланованому на 28 лютого, візьмуть участь 50 пілотів, пише Interesting engineering.

Подібних перегонів ще не проводила жодна країна у світі. Головним спонсором спортивної події стала компанія Gravity Industries, що розробляє реактивні костюми. Його Високість шейх Мансур бен Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, голова Спортивної ради Дубая, заявив, що такий новаторський захід знаменує початок нової ери в повітряному спорті.

У змаганнях братиме участь головний льотчик-випробувач Gravity Industries Річард Браунінг. Гонщик з Еміратів Ахмед Аль Шехі, член команди XDubai, проходить спеціальну підготовку до перегонів у Великій Британії. Оскільки пілотам доведеться летіти над водою в затоці, вони будуть вдягнені в гідрокостюми зі спеціальною системою захисту від утоплення в тому разі, якщо реактивна установка вийде з ладу і пілот впаде у воду.

Під час анонсу перегонів у парку Бурдж, троє пілотів реактивних костюмів продемонстрували можливості пристроїв, ширяючи в небі й обганяючи один одного. Їхнє змагання зафіксували на камери.

Згідно з угодою, укладеною між Спортивною радою Дубая і Gravity Industries, перегони Dubai Jet Suit Race відбудуться під час виставки яхт у Дубаї. Відвідувачі виставки отримають можливість стати свідками цього унікального змагання.

Видання нагадує, що Gravity Industries розробила свій перший реактивний костюм у 2017 році. Пристрій включає шість реактивних двигунів, паливний бак, шланг для подачі пального, спеціальні кріплення, щоб пілот міг усю цю конструкцію одягнути на себе. Реактивні костюми Gravity Industries демонстрували свою маневреність і швидкість у понад 260 заходах у 45 країнах.

Раніше ми писали про те, що військові освоїли реактивні костюми для польотів. Творець "джет-паків" запевняє, що вони дають змогу літати зі швидкістю 130 км/год протягом 5 хвилин — цього вистачить для виконання багатьох бойових операцій.