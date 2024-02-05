Samsung Galaxy S24 Ultra за $1300 розплавили вогнем: чим відрізняється від iPhone 15 (відео)

Samsung використала у рамці телефона майже чистий титан. Він не такий міцний, як сплави, але витриваліший за алюміній.

Блогер порівняв якість титанових рамок флагманських смартфонів Samsung та Apple. Для цього Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything розплавив Samsung Galaxy S24 Ultra.

Але перед тим ентузіаст розібрав смартфон Samsung та вивчив особливості рамки. Він знайшов шар пластику між внутрішнім каркасом та зовнішньою рамкою телефона. Таке компонування має покращити приймальну здатність вбудованих антен та конструкцію.

Сканування матеріалу виявило, що каркас Galaxy S24 Ultra здебільшого складається з 95% алюмінієвого сплаву загального призначення з додаванням магнію та кремнію.

Як і в iPhone 15 Pro Max, зовнішня рама складається з тонких пластин титану. На відміну від апарату Apple, титановий шар вплавлений не в алюміній, а у пластикову частину рами за допомогою спеціальних кріплень. Такий метод є дешевшим для виробника, ніж сплавляти титан з алюмінієм.

Титанова частина рамок відповідає металу класу Grade 2 – це фактично чистий метал без домішок (99%), не набагато більш витривалий, ніж алюміній. Рамка ж iPhone 15 Pro Max створена зі сплаву титану з 6% алюмінію та 4% ванадію. Матеріал має клас Grade 5, але він дорожчий, ніж чистий титан, та є більш міцним і, можливо, більш довговічним у ролі рамки.

Розбирання та плавлення Samsung Galaxy S24 Ultra

Під час плавлення алюміній у рамці очікувано розплавився та витік, титанові ж елементи були неушкоджені. Ютубер оцінив вартість титану в S24 Ultra у 3-5 долари США, сплав в iPhone 15 Pro Max орієнтовно коштує 10-15 доларів.

Також блогер знайшов у Galaxy S24 Ultra двигун тактильного зворотного зв’язку всередині нижнього динаміка смартфона. Він підтвердив захист від води слота для стилуса S Pen. Динаміки смартфона дещо різні за якістю – нижній гучномовець має пінопластові кульки для покращення глибини звуку.

Загалом телефон визнаний більш зручним для ремонту, ніж попередник, S23 Ultra, не в останню чергу через велику кількість гвинтів Philips. Екран та задня панель також легко знімаються.

Цікава деталь – індукційний механізм бездротової зарядки S Pen. Котушка бездротової зарядки потужністю 15 Вт також має унікальну форму, яку вперше можна побачити на телефоні Samsung. Однак телефон не оснащений бездротовою зарядкою Qi 2.

Канал JerryRigEverything також перевірив можливість пошкодження мікрофона, якщо вставити голку SIM-карти в його отвір, а не в слот SIM: мікрофон залишився неушкодженим.

Samsung не надто рекламувала титанову рамку, як і інші приховані переваги Galaxy S24 Ultra. Серед них швидка пам'ять, витривала батарея та якісний захист екрана від відблисків.