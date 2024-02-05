Винищувачі отримають перший у світі супер-чип і стануть набагато "розумнішими": що відомо

Багаточіповий пакет забезпечуватиме роботу наземних, морських і бортових датчиків, підвищуючи їхню продуктивність і миттєво передаючи дані, зібрані ними.

Компанії Raytheon і AMD працюють над створенням пристрою, який отримав назву "багаточиповий пакет" нового покоління для винищувачів. Основне його завдання — перетворювати радіочастотну енергію на цифрову інформацію, передає Interesting engineering.

Raytheon отримала контракт на суму 20 млн доларів США на розробку багаточіпового пакета, який забезпечуватиме роботу наземних, морських і бортових датчиків. Компанія повинна буде створити компактний модуль мікроелектроніки з новітніх комерційних процесорів. AMD, яку також залучено до роботи над даним проектом, повинна буде зайнятися пакуванням чипів.

Перший у своєму роді багаточиповий корпус, як передбачається, матиме велику пропускну спроможність для передавання даних на високій швидкості, що позитивно вплине на продуктивність системи датчиків, забезпечить низьке енергоспоживання і дасть можливість скоротити вагу. Пристрій також дасть змогу кожному окремому набору мікросхем досягти максимальної продуктивності, зберігаючи при цьому економічну ефективність.

Чіплети від різних комерційних компаній-партнерів будуть розроблені з урахуванням вимог до систем датчиків Raytheon. Вони також будуть інтегровані в проміжний перетворювач, розроблений і виготовлений Raytheon за допомогою 3D Universal Packaging, або так званого 3D-упакування чипів (3D-упакування — метод вертикального розміщення транзисторів на кремнієвій пластині, що значно прискорює обробку даних та підвищує енергоефективність чипа в цілому, — ред.).

Багаточіповий пакет протестують на базі Акселератора технологій національної безпеки Центру надводних бойових дій ВМС США в Індіані. З огляду на те, що Raytheon — підрозділ RTX (найбільшої аерокосмічної та оборонної компанії, що є провідним постачальником наступальних і оборонних рішень), що розробляє "інтелектуальну" зброю, засоби наступальної й оборонної кібербезпеки, перехоплювачі та всі види протиповітряної і протиракетної оборони, журналісти припустили, що першими бойовими машинами, які отримають новий пристрій, стануть винищувачі.

Раніше ми писали, що в Китаї заявили про початок випробувань передових 16-мн і 28-нм чипів в умовах космосу, тоді як НАСА досі користується процесорами 30-річної давності.