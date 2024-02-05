Шахраї з легкістю поклали $25 млн у свою кишеню: співучасником афери став ШІ

Кіберзлочинці за допомогою дипфейк-технології створили "віртуального" начальника, який наказав співробітнику перерахувати величезну суму грошей.

Співробітник транснаціональної корпорації з Гонконгу здійснив транзакції на суму 25 млн доларів США за запитом свого начальника під час відеоконференції з кількома колегами. Пізніше з'ясувалося, що чоловіка ошукали: шахраї за допомогою штучного інтелекту (ШІ) створили діпфейки колег і замість онлайн-зустрічі влаштували "спектакль", передає BFM TV.

Шахраї за допомогою ШІ-технологій створили діпфейки (діпфейк — синтез зображень за допомогою ШІ, що дає змогу підмінити голос і навіть зовнішність, — ред.) одного з топ-менеджерів корпорації (її назву тримають у таємниці, доки триває слідство, — ред.), а також декількох інших працівників, щоб ошукати людину, яка мала доступ до рахунків компанії та була здатна здійснювати грошові перекази.

Спочатку чоловік отримав електронного листа з посиланням-запрошенням від фінансового директора з Великої Британії. Перша його думка була про фішинг (фішинг — вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до логінів і паролів людей, — ред.), але він усе ж таки перейшов за посиланням і побачив у чаті кількох співробітників, знайомих йому особисто. Тоді він припинив хвилюватися і взяв участь у зустрічі, яка, як з'ясувалося пізніше, була організована спеціально для нього, а співрозмовники були не справжніми.

Під час переговорів він отримав завдання від нібито фіндиректора здійснити 15 транзакцій, перевівши гроші на 5 різних банківських рахунків на загальну суму 200 млн гонконгських доларів (25 млн доларів США). Ошуканий співробітник виявив проблему, зателефонувавши своїм реальним колегам після цієї злощасної онлайн-зустрічі.

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На думку слідчих, аферу провернули справжні професіонали. Протягом кількох місяців шахраї шукали різні відеоролики, на яких були зняті співробітники цієї транснаціональної корпорації, а потім за допомогою ШІ навчили діпфейки необхідної поведінки.

Видання нагадує, що кіберзлочинці вже використовували технологію дипфейків для різних махінацій. Так, 2019 року менеджер британської дочірньої компанії, що належить німецькій корпорації, перевів в Угорщину 220 тис. євро після телефонного дзвінка нібито свого начальника. Насправді з потерпілим говорив шахрай, голос якого було змінено за допомогою ШІ.

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