Китайські хакери можуть убити американців: чому у США злякалися атак групи Volt Typhoon

Китайські кіберзлочинці орієнтовані на критично важливу інфраструктуру та військові мережі США. Вони можуть порушити роботу систем водо- та електропостачання, залізниці, що може спричинити хаос і навіть призвести до загибелі громадян.

Китайські хакери від шпигунства і крадіжки особистих даних перейшли до прямих атак на критично важливу інфраструктуру США. У ФБР, АНБ та Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури забили на сполох, передає Defense one.

На відміну від Росії, хакери якої намагаються завдати максимальної шкоди людям, наприклад, зламуючи електростанції, Китай здебільшого займається крадіжкою інтелектуальної власності або урядової інформації. Однак угруповання Volt Typhoon, діяльність якого було розкрито Microsoft, є чимось набагато більш загрозливим.

Представники спецслужб заявили, що хакерська група Volt Typhoon встановлює шкідливе ПЗ на мережеві маршрутизатори та інші пристрої, під'єднані до інтернету, які можуть порушити роботу систем водопостачання, електропостачання та залізниці, що може спричинити хаос або навіть призвести до загибелі американців. Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що ФБР вдалося виявити і вилучити "сотні маршрутизаторів", розміщених Volt Typhoon.

В Агентстві національної безпеки (АНБ) заявили, що кіберзлочинці не шукають матеріальної вигоди, вони орієнтовані на критично важливу інфраструктуру і військові мережі США. На думку представника Агентства, мета китайців або підірвати обороноздатність Штатів, або відволікти владу, створивши небезпеку всередині країни, тоді як по-справжньому важливі події розвиватимуться в іншій точці світу.

Крістофер Рей висловив думку, що "хакери КНР націлені на критично важливу інфраструктуру, водоочисні споруди, електричну мережу, і нафто- і газопроводи, транспортні системи..., щоб посіяти хаос і завдати реальної шкоди американським громадянам".

На думку глави CISA Джен Істерлі, кібератака на інфраструктуру може мати важкі наслідки. Вона нагадала про кібератаку на Колоніальний трубопровід у травні 2021 року, коли в кількох штатах люди були лише злегка налякані, однак якщо з ладу вийде більшість трубопроводів, буде відключено телекомунікаційні мережі, поїзди зійдуть з рейок, системи управління повітряним рухом вийдуть з ладу — у країні почнеться справжня паніка. Тому вона вважає, що "Китай готує цифровий ландшафт для можливого військового конфлікту".

"Китайська військова доктрина спрямована на те, щоб викликати паніку в суспільстві у свого противника", — сказала вона. "Це сценарій під назвою "Все скрізь і відразу". І це той випадок, коли китайський уряд вважає, що він, найімовірніше, придушить волю Америки до того, щоб США захищали Тайвань у разі великого конфлікту".

США спробують переконати китайську владу в тому, що підтримка таких груп, як Volt Typhoon, неприйнятний крок. Америка також має намір просити підтримки країн-союзниць (чи означає це, що на КНР згодом чекають нові санкції або інші заходи тиску — велике питання, — ред.).

Раніше ми повідомляли про те, що кібершахраї роздобули $25 млн, обдуривши чоловіка за допомогою діпфейків. Злочинці за допомогою ШІ створили "віртуального" начальника, який наказав співробітнику переказати величезну суму грошей.