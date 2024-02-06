Китай налагодить випуск 5-нм чипів для Huawei у 2024 році, незважаючи на санкції США

Китайські бренди електроніки змушені переплачувати SMIC за процесори 7-нм і 5-нм. Аналогічні чипи від TSMC коштують у 2 рази дешевше за кращих показників продуктивності.

Напівпровідниковий виробник SMIC володіє необхідним обладнанням для створення передових чипів за 5-нанометровим техпроцесом. Ці процесори будуть виготовлені для підсанкційного бренду Huawei, передає Financial Times.

ЗМІ має в своєму розпорядженні інформацію від надійних джерел, згідно з якою на підприємстві SMIC у Шанхаї розроблятимуть прискорювачі обчислень Ascend 920. Вони цілком підійдуть для додатків, що працюють на основі систем штучного інтелекту (ШІ). Передбачається, що Ascend 920 виготовлять за техпроцесом 5-нм.

Джерела також повідомили, що китайські бренди електроніки змушені переплачувати SMIC за процесори 7-нм і 5-нм майже в 2 рази — 40-50%, — порівняно з вартістю аналогічних напівпровідників від тайванського виробника TSMC. Але обійтися без передових процесорів ніяк не можна, адже сучасні смартфони вимагають високих обчислювальних потужностей. Так, Huawei змушена купувати 7-нанометрові процесори HiSilicon Kirin 9000S і прискорювачі обчислень Ascend 910B для своїх телефонів за завищеними цінами.

Видання зазначає, що напівпровідники 7-нм і 5-нм від SMIC поступаються за деякими параметрами 7-нм і 5-нм чипам від TSMC. Однак прагнення Китаю обійти санкції США і не залежати від західних технологій настільки сильне, що за не надто високу якість вітчизняної продукції китайські компанії готові платити чималі гроші.

ЗМІ нагадало, що 2023 року Huawei шокувала США і союзників своїм новим смартфоном Mate 60, продемонструвавши, що КНР сама може налагодити виробництво 7-нм процесорів, незважаючи навіть на санкції США у сфері технологій і торгівлі. Штати зробили все можливе, щоб Китай не зміг закуповувати літографічне обладнання для створення просунутих чипів, але країні вдалося створити свої установки, а також закупити голландське обладнання. І тепер Китай готується до випуску чипів за 5-нанометровим техпроцесом.

Раніше писали, що КНР зможе перехопити будь-яку секретну інформацію армії США за допомогою особливого пристрою. Навіть якщо американські військові перейдуть на цивільні технології на кшталт Starlink Ілона Маска, китайці все одно дізнаються, які повідомлення вони відправляють.