Тотальна цифровізація: в Україні скоро може з'явитися посада кібердипломата, — Данілов (відео)

Секретар Ради національної безпеки та оборони подякував присутнім на форумі міжнародним експертам за спільну боротьбу "на тому фронті, який неможливо побачити".

Україна розглядає можливість створення посади кібердипломата через швидкий технологічний прогрес у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

За його словами, наразі Україна "перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов’язково захищати".

Також Данілов наголосив, що скоро Україна може перейняти іноземний досвід та запровадити посаду кібердипломата.

"Зараз у світі йде великий рух — кожна країна на сьогоднішній день починає розуміти, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. У нашій країні так само скоро з’явиться, я думаю, обов’язково така посада — кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі", — сказав Данілов.

Крім того, на відповідному форумі, який обʼєднав міжнародних експертів, українських державних діячів, кібердипломатів, представників технологічних компаній та українського бізнесу, секретар Ради національної безпеки та оборони подякував присутнім за спільну боротьбу "на тому фронті, який неможливо побачити".

"Я хотів всім, перш за все, подякувати, що ви з нами у важкі часи. В часи, коли наша країна є на фронті, безпосередньо на тому фронті, який на сьогоднішній день відбувається на частині окупованих Донецької, Луганської Запорізької областей та в Криму", — наголосив Данілов.

Що таке кібердипломатія

Кібердипломатія або цифрова (електронна) дипломатія — це використання можливостей мережі інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення дипломатичних завдань.

В рамках цифрової дипломатії використовуються нові медіа, соціальні мережі, блоги та тому подібні майданчики в глобальній мережі. Окрім того, в кібердипломатії беруть участь державні відомства, в першу чергу зовнішньополітичні, урядові органи, а також неурядові організації, чия діяльність пов'язана з реалізацією зовнішньополітичного порядку денного.

Серед основних цілей цифрової дипломатії — просування зовнішньополітичних інтересів через Інтернет-телебачення, соціальні мережі та мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що столиці ЄС побоюються російської помсти й кібератак після заморожування активів РФ, які будуть спрямовані для України. Таке застереження доповнюється попередженнями про те, що відповідні дії можуть заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.