Програмістка створила PDF-файл більший за Всесвіт: його навіть можна завантажити

Гігантським PDF-файл вдалося зробити завдяки додатку Preview для macOS. Щоправда, більша частина простору пустує, але так і задумано.

Програмістка Алекс Чан вирішила дізнатися, яким може бути максимальний розмір PDF-файлу. Виявилося, що він більший, ніж наш Всесвіт — приблизно 37 трлн світлових років у квадраті, пише вона у своєму блозі.

Усе почалося з того, що Чан попалася інформація про нібито найбільший у світі PDF-файл розміром 381x381 км. Алекс захотіла дізнатися, яким чином файл вдалося масштабувати до таких розмірів і чи межа це? Програмістка уважно вивчила принципи роботи програми Adobe Acrobat і зробила висновок, що саме ПЗ обмежує розміри файлу, а зовсім не формат. Обмеження стояло на позначці 15 млн х 15 млн дюймів — це дорівнює квадрату зі стороною в 381 км.

Чан створила PDF-файли і вирішила поекспериментувати зі значеннями UserUnit і Mediabox. Ці функції відповідають саме за розмір документів, які користувач бачить на екрані, тобто в їхньому електронному вигляді. Чан вводила найрізноманітніші значення, але програма видавала лише показник у 381x381 км.

Тоді Алекс вирішила піти іншим шляхом: не використовувати для відображення документа Adobe Acrobat, а застосувати інше програмне забезпечення. Рішення було дуже простим — відкрити файл у додатку Preview для macOS. Програма Preview ніяк не реагувала на зміни значень функції UserUnit, але зате відреагувала на зміни в Mediabox. Алекс Чан виставила значення Mediabox на рівні 1 трлн і отримала документ завдовжки понад 352 тис. км, що приблизно становить відстань між Землею і Місяцем.

Чан надихнулася своїм маленьким відкриттям і задала параметр PDF-файлу розміром 37 трлн світлових років у квадраті. Цифра ця просто величезна, якщо врахувати, що, за запевненнями вчених, площа Всесвіту становить 93 млрд світлових років. Завантажити найбільший PDF у Всесвіті можна за цим посиланням. Роздруковувати його не варто, але на нього можна подивитися.

Раніше ми писали, що китайська компанія AceMagic продавала свої комп'ютери зі шпигунським ПЗ. Програми відстежували і крали паролі користувачів, які ті вводили в браузерах.