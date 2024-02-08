Комп'ютери на Windows можна зламати за 40 секунд за допомогою копійчаного гаджета (відео)

Для перехоплення інформації вистачає одноплатного комп'ютера Raspberry Pi Pico, але не кожен пристрій вразливий для атаки.

Функція BitLocker, що відповідає за шифрування даних у Windows 10 Pro і 11 Pro, виявилася вразливою. Фахівцям з кібербезпеки вдалося роздобути будь-які дані. Для цього вони використовували гаджет Raspberry Pi Pico вартістю 5 доларів США, передає Tom's Hardware.

Уразливим виявився чіп Trusted Platform Module (TPM), встановлений на материнській платі. Саме з нього дані і зміг перехопити простий комп'ютер Raspberry Pi Pico, що складається всього з однієї плати. Продається такий пристрій за ціною трохи менше 5 доларів.

Весь процес злому показано на відео нижче. Видання пояснило подробиці у своєму матеріалі. Отже, центральний процесор, розташований на материнській платі, посилає ключ для шифрування даних на чіп TPM за допомогою шини LPC. Проблема в тому, що сам ключ не зашифрований і якщо встигнути його перехоплювати, то можна отримати доступ до важливої інформації. Для експерименту використовували ноутбук від компанії Lenovo.

Експерти з кібербезпеки застосували одноплатний комп'ютер Raspberry Pi Pico, підключивши його до вільного роз'єму. Коли контакти гаджета доторкнулися до контактів роз'єму, стартував процес зчитування двійкового коду, що передається на чіп TPM шиною LPC, з частотою 25 МГц. Таким чином вдалося отримати ключ шифрування системного диска Windows.

Цю інформацію перенесли на інший комп'ютер, що працює на ОС Linux, і за допомогою ключа отримали доступ до всіх файлів, що зберігалися на диску. Автори кілька разів проробляли свій досвід, і виявилося, що злом зайняв всього 43 секунди.

Однак не всі материнські плати можна зламати в такий спосіб, тому що не всі вони мають у своєму розпорядженні процесор TPM. Компанії Intel і AMD замінили цей чіп програмою Firmware TPM (тобто чіп TPM зробили віртуальним, — ред.). І тут Raspberry Pi Pico буде безсилий.

Раніше ми повідомляли про смартфон, який не можна зламати навіть за допомогою хакерського гаджета Flipper Zero. Компанія Apple заблокувала можливість злому iPhone за допомогою мультитула.