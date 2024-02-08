"За допомогою стамески та киянки": хакери виклали інструкцію зі збирання "Шахедів"

Технологія створення корпусу іранських дронів складна та має багато тонкощів. Багатошаровий корпус створений з композитного матеріалу, формування якого займає багато часу та зусиль.

У матеріалах, які виклала хакерська група Prana Network після зламу серверів іранської компанії Sahara Thunder, є інструкція з виготовлення безпілотника Shahed-136. Її досліджував сайт "Мілітарний".

Багато сторінок інструкції російською мовою описують виробництво композитних складових безпілотного літака, складання, фарбування та кількаетапну перевірку. Отже, спочатку виробляються 6 елементів корпусу "Шахеда". Вони створюються за єдиною технологією нашарування один на інший багатьох матеріалів.

Складний багатошаровий матеріал корпусу Shahed Фото: Мілітарний

Шість основних деталей планера виробляються за складною технологією нашарування різних матеріалів, просякнених смоляними сумішами, грунтування, вакуумування, кількох етапів висушування. Процес відбувається у спеціальній матриці, яку ретельно готують та формують на ній ідеально гладку поверхню за допомогою воску.

Форма для виготовлення корпусу Shahed-136 Фото: Мілітарний

Зовнішню поверхню елементів корпусу літака формують зі скляного та вуглеволокна, просякнутих відповідною смолою. Наступним формують внутрішній шар, ідентичний зовнішньому. Після цього знов йде вакуумування, видалення вакуумного мішка та формування зовнішнього шару нижньої панелі, який і стане внутрішнім у "Шахеді". Заповнюючу речовину, яку виступає за межі розмітки, видаляють за допомогою стамески та киянки.

Основні матеріали корпусу "Шахедів" Фото: Мілітарний

На завершальному етапі теж відбувається вакуумування, після видалення вакуумного мішка панель видаляється з оснастки, відрізаються технологічні припуски, очищується поверхня. Процес займає не один день, так формується кожен з шести окремих елементів корпусу.

Нижня панель корпусу Shahed-136 без фінальної обробки Фото: Мілітарний

Під час збирання корпусу з різних елементів формують силовий набір (внутрішній каркас) планера. Це відбувається у корпусі верхньої панелі. Потім тимчасово склеєний каркас вставляється у нижню панель для формування необхідних перегородок та поличок для остаточного з’єднання частин. Виконується остаточне приклеювання каркаса на нижню частину та герметизація паливного бака.

Обкладинка інструкції зі збирання "Шахедів" Фото: Мілітарний

У отриманій конструкції встановлюються з’єднувальні кутники та робляться отвори для прокладання дротів. Встановлюють балансувальні кронштейни, лінії для подальшого кріплення бойової частини, рухомих частин, кріплення та розміщення паливної системи. Потім відбувається очищення місць склейок для остаточного стикування і кінцеве поєднання частин фюзеляжу.

Повне викладення процесу збирання набагато об’ємніше: інструкція складається з 214 сторінок. В цілому збирання БПЛА "Шахед" – складна технологія, яка передбачає створення багатошарового композитного матеріалу та елементів з нього.

Росія шукає нові цілі для шахедів та використовує нові модифікації дронів для їхнього ураження. Сили оборони України знайшли Shahed зі зміненою бойовою частиною.