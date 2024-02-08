Дрон Shahed-238 наповнений західними складниками: яка електроніка потрапила в Іран (фото)

Більшість начинки реактивного дрона вироблено d західних країнах, які дотримуються санкції проти Ірану. Попри це країна, схоже, налагодила їх постачання.

Силам оборони України вдалося "вполювати" безпілотник Shahed-238, який, попри санкції, виявився начиненим компонентами західного виробництва. Звіт про розбирання дрона представляє сайт Defense Express.

Shahed-238 має турбореактивний двигун TJ150 виробництва чеської PBS Velká Bíteš із максимальною тягою 1500 Н, вагою 18,9 кг, діаметром 272 мм і довжиною 518 мм.

Мотор приземленого "шахеда" Фото: Defense Express

Двигун забезпечує Shahed-238 швидкість 520 км/год, котру було зафіксовано під час радіолокаційного спостереження за цим безпілотником.

Мотор PBS TJ150 Фото: Defense Express

Навігацію в Shahed-238 забезпечує супутникова й інерціальна система. Навігаційні сигнали супутника приймає блок із чотирьох антен TW1721 виробництва канадської Tallysman.

Супутниковий приймач TW1721 Фото: Defense Express

Обробка сигналів навігаційної інформації реалізована американськими складниками: мікросхемами AD9361BBCZ від Analog Devices, мікроконтролером MIMXRT1052 від NXP USA Inc і мікросхемою Intel N63A0QI.

Блок обробки супутникової навігації Shahed-238 Фото: Defense Express

Інерціальна навігація побудована на мікроконтролерах STM32F405 від швейцарської компанії STMicroelectronics і модуля інерціальних вимірів iSensor ADIS16480 від американської Analog Devices.

Блок інерціальної навігації Shahed-238 Фото: Defense Express

Модуль керування польотом Shahed-238 базується на процесорі TMS320 F28335PGFA виробництва Texas Instruments.

Мікросхема з процесором процесорі TMS320 F28335PGFA Фото: Defense Express

Отже, у складі Shahed-238 дуже багато західних компонентів цивільного призначення, які тим чи іншим способом потрапили до Ірану.

Як стало відомо в жовтні 2023 року, росіяни активно користуються контрабандними шляхами постачання компонентів зброї. Активні радіолокаційні головки самонаведення ракет "Калібр" росіянам постачала компанія "Радар ммс", яка купувала їх на ринку США через посередників через наявність у санкційному американському списку. Посередник "Инкотех" працював із компаніями з широкого спектра країн, від США до Південно-Східної Азії.

Інше розслідування в жовтні того ж року, вийшло на закупівлю складників ракет "Іскандер" і "Кинджал" у Британії, Бельгії, Польщі, Литві та Латвії. Родина директора "Конструкторського бюро машинобудування", виробника цих ракет, мешкає в Європі.