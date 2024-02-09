Самі винні: компанії зі США інвестували $1 млрд у китайських виробників чипів

Спеціальний комітет Палати представників Конгресу визнав угоди законними, проте аналітики кажуть, що їх укладали і після введення санкцій.

Під час нещодавно проведеного розслідування, американські конгресмени з'ясували, що саме фінансування США допомогло стимулювати зростання сектору напівпровідників у Китаї. Але ж санкції Вашингтона були спрямовані саме на його придушення, пише NY Times.

Розслідування Конгресу встановило, що 5 американських фірм венчурного капіталу, починаючи з 2001 року інвестували понад 1 млрд доларів США в напівпровідникову промисловість Китаю, сприяючи зростанню сектору, який уряд США зараз вважає загрозою національній безпеці. Згідно зі звітом Спеціального комітету Палати представників, кошти, надані цими фірмами — GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital і Walden International, — були передані більш ніж 150 китайським компаніям. Приблизно 180 млн доларів отримали китайські фірми, які, за словами Комітету, прямо чи опосередковано підтримували НВАК. Вони постачають чіпи для військових досліджень.

У доповіді Комітету основна увага приділяється інвестиціям, зробленим до того, як адміністрація Байдена ввела радикальні обмеження, спрямовані на перекриття доступу Китаю до американського фінансування. Конгресмени вважають, що всі угоди були законними, а деякі з них визнали, що багато хто з цих інвестицій було зроблено, коли США заохочували розширення економічного співробітництва з КНР.

У серпні 2023 року, нагадує видання, адміністрація президента Джо Байдена заборонила венчурним і приватним інвестиційним компаніям США інвестувати в китайські квантові обчислення, штучний інтелект (ШІ) і передові напівпровідники.

Комітет рекомендував Конгресу обмежити інвестиції в усі китайські підприємства, на які поширюються санкції США, а також у материнські та дочірні компанії. До нового чорного списку мають занести фірми, що працюють із військовими або мають стосунок до примусової праці в китайському регіоні Сіньцзян.

У звіті Комітету розглядається лише частина фінансування, що надходить до Китаю з Америки. За даними аналітичної компанії PitchBook, що відстежує фінансування стартапів, у період із 2016 по липень 2023 року китайські напівпровідникові компанії залучили 8,7 млрд доларів в угодах за участю американських інвестиційних компаній. Пік інвестицій припав на 2021 рік.

Фірми венчурного капіталу проводили агресивну глобальну експансію, особливо в Азію, протягом кількох десятиліть. Але відтоді, як адміністрація Трампа зайняла агресивнішу позицію щодо Китаю, вони знали, що інвестиції в китайські компанії будуть піддаватися більш ретельному контролю.

"Зараз ніхто не чіпає Китай", — зазначив Лінус Лян, інвестор венчурної компанії Kyber Knigh.

Виробники чипів з КНР добре фінансуються урядом країни. Але зв'язки з американськими фірмами венчурного капіталу надають китайським компаніям управлінський досвід, а також доступ до технологій та американських і європейських ринків. Американські фірми венчурного капіталу також намагалися схилити американських чиновників і регулювальних органів від імені китайських компаній у їхньому портфелі, таких як TikTok.

Раніше ми повідомляли про те, що творець ChatGPT хоче зібрати трильйони доларів на нові заводи. Сем Альтман хоче створити "загальний штучний інтелект", який буде розумнішим за людей. Для цього йому і потрібні процесори у великих кількостях.