Сам собі хакер: мультитул The M1 зламає будь-який пристрій, але й захистить дані

На Kickstarter збирають гроші, щоб запустити гаджет у виробництво. За перший тиждень люди пожертвували понад 420 тис. доларів.

У хакерського мультитула Flipper Zero, який дає можливість зламати не тільки смартфон, а й смарт-мобіль, з'явився конкурент — The M1. На краудфандинговій платформі Kickstarter запустили збір коштів, щоб випустити у світ новий гаджет.

Пристрій, як заявляють розробники, здатний на багато що. Наприклад, може взаємодіяти з радіопротоколами, системами контролю доступу та апаратним забезпеченням, аналізувати частоти, захоплювати дані, емулювати сигнали і багато іншого. Також творці зазначили, що M1 — це не тільки "компактний цифровий багатофункціональний інструмент, що об'єднує безліч інструментів злому і проникнення", але й гаджет з "елегантним дизайном".

The M1 дає можливість працювати з програмними кодами, попередньо викачуючи їх, копіювати і дублювати RFID-мітки (RFID — спосіб автоматичної ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, або RFID-мітках, — ред.).), копіювати NFC-карти, працювати як/замість ІЧ-пультів, керувати технікою за допомогою GPIO (GPIO — інтерфейс для зв'язку між компонентами комп'ютерної системи, припустимо, процесором і різними периферійними пристроями, — ред.). Його особливістю є Si4463 — високопродуктивний малопотужний ВЧ-трансивер зі смугою пропускання частот від 199 до 1050 МГц, що дає змогу зчитувати, запам'ятовувати, змінювати і випромінювати ВЧ-сигнали.

Мультитул для хакерів The M1 Фото: The M1

Пристрій для злому працює на базі мікроконтролера STM32H (ARM Cortex-M33). Є також акумулятор ємністю 2100 мАг, завдяки чому мультитул може 14 днів працювати без підзарядки, і 1,54-дюймовий екран з роздільною здатністю 128 х 64 точки. Підключається він до будь-якого гаджета через USB Type-C або через WiFi. Дані зберігаються на microSD-карті.

Але мультитул здатний не тільки вкрасти дані, а й захистити їх. Мікроконтролер STM32H має функцію TrustZone, завдяки чому ви зможете зберігати паролі, коди, будь-яку особисту інформацію. TrustZone — це апаратна система безпеки, що підвищує рівень захисту інформації.

Протягом перших семи днів з моменту публікації на Kickstarter, проект зібрав понад 420 тис. доларів США, хоча розробники ставили планку в 10 тис. доларів. Перші замовники зможуть придбати пристрій за 109 доларів.

Раніше ми повідомляли, що iPhone більше не буде мішенню хакерів, які намагаються вивести його з ладу за допомогою оновленої прошивки Xtreme для мультитула Flipper Zero.