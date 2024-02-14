Хакери не зможуть зламати Android-смартфони: у Google придумали, як захистити пристрої

Функція Android Safe Browsing не дасть змоги хакерам здійснити фішингову атаку або заразити пристрій шкідливим ПЗ.

Компанія Google розробила новий інструмент для захисту Android-пристроїв від шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) і фішингу під назвою Android Safe Browsing. Видання Аndroid police розповідає, як він працює.

Функція вже впроваджена в усі програмні продукти Google і працює за рахунок системи API SafetyNet — це дає додаткам можливість визначати, чи була та чи інша URL-адреса позначена Google як така, що становить загрозу. API або Application Programming Interface — інтерфейс програми, що являє собою набір способів і правил, за якими різні програми обмінюються даними між собою. Використовуючи API SafetyNet, пристрої Android не тільки зможуть під'єднатися до бібліотеки загроз Google, а й заощадити заряд батареї, обмежити використання смуги пропускання і зберегти конфіденційність даних.

Перш ніж користувач перейде за потенційно небезпечним посиланням, Android Safe Browsing повідомить його про ризики. Активувати цю функцію можна на смартфонах Google Pixel і Samsung Galaxy у налаштуваннях безпеки та конфіденційності.

Однак Android Safe Browsing — не єдиний інструмент забезпечення кібербезпеки, розроблений Google останнім часом. Так, сервіс Google Play Protect сканує завантажені неопубліковані додатки на наявність потенційних загроз після їхнього завантаження. Якщо один із цих додатків містить шкідливе ПЗ, операційна система Android зупиняє процес завантаження і видаляє його з пристрою в режимі реального часу. Це особливо корисно для тих, хто вважає за краще використовувати додатки, яких немає в магазині Google Play. Активувати Google Play Protect також можна на смартфонах і планшетах у налаштуваннях безпеки.

Раніше ми повідомляли про те, що створено мультитул для злому будь-якого пристрою і для захисту даних. На Kickstarter збирають гроші, щоб запустити гаджет у виробництво. За перший тиждень люди пожертвували понад 420 тис. доларів.