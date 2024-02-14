Китайський суперкомп'ютер Tianhe-3 обігнав західних конкурентів завдяки секретному чипу

Супермашина працює на базі процесора MT-3000 китайського виробництва з піковою продуктивністю 11,6 Терафлопс.

Секретний суперкомп'ютер Tianhe 3 (його ще також називають Xingyi), як з'ясувалося, працює на базі китайського гібридного процесора. Машина становить конкуренцію системам США, демонструючи продуктивність 1,57 Ексафлопс, передає Tom's Hardware.

Суперкомп'ютер Tianhe 3 (Xingyi) назвали секретним тому, що достеменно було невідомо, яке обладнання використовувалося для його створення. Однак журналісти видання Next Platform змогли дізнатися, що система має в своєму розпорядженні процесор MT-3000, розроблений у Національному університеті оборонних технологій Китаю (NUDT). Цей пристрій має багатозонну структуру, що включає 16-ядерний центральний процесор (ЦП) загального призначення, 96 ядер управління і 1536 ядер-прискорювачів. Його пікова продуктивність становить 11,6 Терафлопс і демонструє енергоефективність 45,4 Гігафлопс/Вт при робочій частоті 1,20 ГГц (флопс — одиниця виміру продуктивності комп'ютерів, яка показує, скільки операцій з плаваючою комою за секунду виконує дана обчислювальна система. Так, Гігафлопс дорівнює 1 мільярду операцій на секунду, Терафлопс — 1 трильйону операцій на секунду, Екзафлопс — 1 квінтильйону операцій на секунду, — ред.).

The Next Platform припускає, що MT-3000 виготовлений за передовою технологією, яка може варіюватися від 14 до 10 нм і потенційно навіть до 7 нм. Чип, найімовірніше, виготовлений китайською ливарною компанією SMIC, яка також виробляє досить просунутий процесор HiSilicon Kirin 9000S для Huawei з використанням 7-нм техпроцесу другого покоління. Однак незрозуміло, чи володіє SMIC достатніми виробничими потужностями за 7-нм техпроцесом для виробництва чипів як для Huawei, так і для NUDT. Можливо, що для створення процесора МТ-3000 використовувався інший виробничий вузол.

Передбачається, що завдяки чіпу MT-3000 суперкомп'ютер Tianhe-3 досягне безпрецедентної обчислювальної продуктивності в 1,57 Ексафлопс у тестах LINPACK (LINPACK — програмна бібліотека, яка містить набір підпрограм для аналізу та розв'язання щільних систем лінійних алгебраїчних рівнянь, — ред.). Для порівняння, продуктивність американського суперкомп'ютера Frontier сягає 1,102 Ексафлопс.

Завдяки своїй гібридній архітектурі, високій продуктивності і, можливо, дуже складному виробничому вузлу, MT-3000 виглядає конкурентоспроможним чипом, що ставить Китай в авангард глобального розвитку високопродуктивних обчислень.

Раніше ми писали, що суперкомп'ютер створив ШІ з 1 трлн параметрів. Незважаючи на те, що система Frontier оснащена 9 472 процесорами Epyc 7A53 і 37 888 графічними процесорами Radeon Instinct, науковці використали лише 3072 графічні процесори.