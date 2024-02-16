У Німеччині вигадали смартфон, що працює без єдиного додатка: як ним користуватися

За задумом розробників, усе, що потрібно пристрою — це штучний інтелект.

Компанія Deutsche Telekom планує представити смартфон, що працює на базі штучного інтелекту і без єдиного додатка. Концепт обіцяють показати на виставці Mobile World Congress 2024 у Барселоні (Іспанія), яка стартує 26 лютого, передає Android police.

Спільно з компаніями Qualcomm і Brain.ai, Telekom розробила смартфон з інтерфейсом без додатків, що працює на базі хмарного штучного інтелекту (ШІ). На виставці розробники покажуть, як користуватися таким пристроєм. Крім того, Telekom продемонструє телефон на чипі Snapdragon 8 Gen 3 з вбудованою обробкою ШІ.

Згідно із заявою директора з продуктів і цифрових технологій Telekom Джона Абрахамсона, ШІ та великі мовні моделі (ВММ) скоро стануть невід'ємною частиною мобільних пристроїв.

"Ми будемо використовувати ШІ, щоб поліпшити і спростити життя наших клієнтів. Наше бачення — смарт-консьєрж для смартфона без додатків", — зазначив він.

Смартфон без додатків не вписується в сучасну діджитал-екосистему, і, ймовірно, користуватися ним буде принаймні незвично. Однак розробники не полишають ідею повсюдного впровадження ШІ. Так, на ринку вже з'явився гаджет, який працює без додатків і позиціонується як "замінник телефону". Rabbit r1 може не тільки шукати потрібну інформацію в інтернеті, а й здійснювати онлайн-покупки, планувати подорожі, складати списки, програвати музику поки користувач зайнятий іншими завданнями.

Раніше ми повідомляли про те, що АІ-гаджет r1 протягом доби замовили 10 тисяч осіб. Пристрій від стартапу Rabbit став популярним завдяки цікавому дизайну та потужному АІ-рішенню.