Не просто контейнер: наземна станція TarQis забезпечить військовим квантовий зв'язок із супутниками

Компанія SpeQtral налагодила зв'язок із супутниками за допомогою квантового розподілу ключів — така технологія стане в пригоді силовикам, державним структурам і банкам.

Сінгапурська компанія, що працює в галузі квантових комунікацій, SpeQtral оголосила про запуск мобільної квантово-оптичної наземної станції TarQis для забезпечення захищеного зв'язку із супутниками. Подробиці передає видання Мilitary aerospace.

Зв'язок супутників зі станцією буде здійснюватися за допомогою квантового розподілу ключів (QKD). Як зазначає видання, супутники SpeQtral використовуватимуть для своїх цілей уряди, військові, телекомунікаційні компанії, фінансові установи та центри обробки даних.

Станція обладнана модульним квантовим приймачем, сервером управління QKD і оптичним телескопом. Усі ці пристрої помістилися в стандартний 6-метровий контейнер, що спрощує її транспортування. У роботі використовуються стандартні інтерфейси передачі даних, що дає змогу користувачам розгортати TarQis у будь-якому місці для забезпечення супутникового зв'язку QKD на великі відстані.

TarQis — це готове рішення для державного та оборонного сектору, телекомунікацій, фінансових послуг і центрів обробки даних. Станція може працювати локально, а також функціонувати як вузол міської оптоволоконної мережі, забезпечуючи розширене підключення до інших міських мереж за допомогою QKD.

Розробники проведуть тестування супутникової технології QKD за допомогою TarQis перш ніж розгортати систему і рекомендувати її потенційним клієнтам.

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