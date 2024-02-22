Як швидко і надійно зберегти дані зі смартфона: пристрій PhotoCube PD+ зробить все сам

Традиційні способи резервного копіювання даних у хмару чи на фізичний носій можуть бути важкими або погано контрольованими. Нова альтернатива потребує мінімальних дій користувача.

Невеликий пристрій PhotoCube PD+ компанії PhotoFast дозволяє миттєво створити резервну копію даних смартфона і за потреби так само швидко завантажити її на іншій. Про це повідомляє сайт New Atlas.

Резервні копії смартфонів можна зберігати у хмарі або на накопичувачах даних. Однак для використання хмарного сховища потрібен доступ до Інтернету та сплата щомісячної абонентської платні за послугу. Також існує постійний ризик витоку даних або навіть їхньої втрати через процеси на боці сховища. Крім того, за умови автоматизації процесу іноді незрозуміло, коли була створена остання копія.

Накопичувачі пропонують більш локальну і, на перший погляд, надійну можливість резервного копіювання даних. Фізичний пристрій додає впевненості, але вони теж губляться, виходять з ладу, а процес створення копії може бути складним. На відміну від цих методів, PhotoCube PD+ пропонує надзвичайно простий спосіб для створення резервної копії даних та файлів, які є на смартфоні. PhotoCube PD+ наразі представлений на Kickstarter, де є багато інформації про нього.

Робота пристрою

Компактний пристрій, виготовлений гонконзькою компанією з виробництва електроніки PhotoFast, під’єднується безпосередньо до порту USB-C Apple iPhone або смартфона з операційною системою Android та автоматично запускає програму для резервного копіювання контактів, календаря, фотографій, відео, документів й музичних файлів з телефону.

PhotoCube зберігає всі дані на змінній картці microSD місткістю до 2 ТБ, яку надає користувач. Для кількох телефонів та / або планшетів можна створити резервну копію на одну картку, на якій вміст кожного пристрою зберігатиметься в окремій теці.

Збереження даних одночасно із заряджанням Фото: PhotoFast

Як додатковий бонус, телефон можна заряджати під час резервного копіювання. Для цього треба вставити PhotoCube до електричної розетки, а потім під’єднати до нього смартфон за допомогою шнура. Якщо використовується відповідний адаптер, PhotoCube може виконати резервне копіювання на телефонах, які не мають порту USB-C.

Збереження даних смартфона може знадобитися, якщо власник підозрює його несправність. Нагадуємо перелік найпоширеніших ознак, коли може знадобитися заміна смартфона.