"Зупинили божевілля": в Google екстрено відключили генерування зображень ШІ (фото)

Пересічні користувачі "виховували" в штучному інтелекті Gemini політкоректність. Побачивши результати, в Google вирішили переглянути систему навчання.

23 лютого система штучного інтелекту (ШІ) Google Gemini втратила можливість генерувати зображення на замовлення користувачів. Рішення прийняли після того, як користувачі почали масово скаржитись на зображення, які були надто далекі від реальності. Про деталі ситуації у сфері сучасних технологій розповіли на порталі Bild.

На порталі опублікували низку зображень, згенерованих Gemini, які викликали здивування користувачів.

Один з користувачів просив створити зображення німецького нациста і побачив обличчя людей азійської та африканської зовнішності. Інший користувач хотів побачити портрет Папи Римського, але натомість отримав портрети жінки або африканця у одязі Папи.

Google Gemini - зображення "Папи Римського" Фото: X (Twitter) Google Gemini - зображення "німецького нациста" Фото: X (Twitter)

Користувачі написали про свої враження у соцмережі X (Twitter). Хтось зауважив, що "це не дуже добре!". Інший відзначив, що йому не вдається згенерувати зображення "кавказького чоловіка".

Про якісь негаразди з Gemini також повідомив власник Х та Spaxe-X, підприємець та мільярдер Ілон Маск. На його думку, є проблеми з системою ШІ, і з системою пошуку.

Ілон Маск про Google Gemini Фото: X (Twitter)

23 лютого система ШІ Google втратила можливість генерувати зображення: "зупинили це божевілля", — написали журналісти Bild.

Google Gemini - відключення генерування зображень Фото: Скриншот

Bild отримав пояснення експерта зі штучного інтелекту Крістофа Хольца. З його слів, причина не зовсім відповідних реакцій програми — надто "політкоректне" навчання, яке проводили користувачі. Метою навчання було "виховання" уміння протидіяти дискримінації, однак результати виявились неочікуваними.

"Щоб протидіяти дискримінації меншин у навчальних даних, добродійники Google перестаралися. Наразі Google запобігає створенню зображень через аварійне відключення".

Як тільки проблему розв'яжуть, можливість генерувати зображення відновиться, — пояснив експерт журналістам.

Портрети в Gemini — деталі

Google Gemini — система штучного інтелекту, яка уміє створювати зображення за описом, який їй надсилають користувачі. Також ШІ здатен перекладати та генерувати текст, відповідати на питання користувачів, писати музику та програмний код. Систему запустили в грудні 2023 року і планували, що її можливостями можуть скористатись жителі 170 країн. На території ЄС та Великої Британії ШІ не працює, через законодавство щодо особистих даних.

Раніше Фокус розповідав про особливості використання систем штучного інтелекту. Наприклад, у грудні 2023 року стало відомо появу особливого "організму", автором якого був ШІ. Інженери дали програмі завдання створити "живу істоту", яка буде уміти переміщуватись по горизонтальній поверхні. Програма створила її швидше, ніж це зробила еволюція, відзначили науковці.

У січні 2024 року фахівці Великої Британії попередили, що ШІ здатен створити зброю, яка становитиме серйозну загрозу. Крім того, розробники з'ясували, що одна з існуючих програмних систем навчилась обманювати і це "їй сподобалось". Тим часом в Україні створили спеціальну "дорожню карту", яка зробить розвиток ШІ більш безпечним.