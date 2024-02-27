Чудо-технологія E-Color Shift змушує смартфон змінювати дизайн: як вона працює (відео)

Задня панель смартфонів Infinix оснащена екраном з електронним чорнилом, який змінює колір і дає змогу створювати візерунки.

Компанія Infinix презентувала на виставці MWC 2024 у Барселоні (Іспанія) смартфон, який змінює дизайн своєї задньої панелі. Відбувається це завдяки технології E-Color Shift. Видання GSMArena опублікувало відео на своєму YouTube-каналі, що демонструє новинку.

На задній панелі пристрою розташовується кольоровий екран, оснащений технологією електронного чорнила — E-Color Shift. За своїм бажанням, користувач може вибрати колірну гамму і навіть малюнок, щоб змінити зовнішній вигляд пристрою, повідомляє ЗМІ.

Смартфон також підтримує технологію E-Ink Prism 3, яка допомагає розділити екран на кілька секторів, щоб користувач міг обирати колір для кожного з них і в такий спосіб формувати малюнок. і розділена на незалежні сегменти, колір яких можна змінювати на власний розсуд. Розробники постаралися зробити так, щоб задня панель не була енерговитратною. Заряд акумулятора витрачається тільки під час зміни одного дизайну на інший, а в інший час панель взагалі не витрачає енергію, працюючи за принципом електронної книги. При цьому швидкість оновлення картинки досить висока.

Приємним бонусом є те, що зображення є анімованими. Наразі — це всього лише концепт, але якщо він буде популярним, то розробники обіцяють удосконалити технологію зміни декору за допомогою спеціального мобільного додатка.

Наприклад, задня панель зможе сигналізувати про вхідний дзвінок або про виснаження заряду акумулятора, — тобто, вона буде не просто прикрашати телефон, а й матиме певний функціонал. Поки що Infinix не озвучувала планів щодо масового випуску смартфонів-хамелеонів. Імовірно, на ринку вони можуть з'явитися через пару років.

Раніше ми писали про те, що смартфон від Motorola одягається на руку замість годинника. Телефон тримає на руці магнітна стрічка, він має спеціальні режими, щоб працювати в зігнутому стані. Lenovo поки що не анонсувала масових пристроїв із такими можливостями.