Аналог Apple Vision Pro за $100: гарнітура перетворить iPhone на окуляри змішаної реальності

Пристрій ZapBox використовує смартфон, а також пару контролерів і спеціальні застосунки. Оглядачі залишилися задоволені першими враженнями.

Для дорогої гарнітури Apple Vision Pro за $3500 знайшлася заміна — ZapBox за $100 здатний перетворити iPhone на пристрій змішаної реальності, передає видання Тom's Guide.

Гарнітура ZapBox — це, по суті, рамка для iPhone, що дає змогу використовувати смартфон для роботи в змішаній реальності. Гаджет складається з регульованого наголов'я, пари лінз і підставки, яка утримує iPhone перед очима. Користувачеві лише потрібно завантажити спеціальний застосунок доповненої реальності, смартфон закріпити на підставці та надіти гарнітуру на голову. В комплекті є пара контролерів Bluetooth, які дають змогу взаємодіяти із застосунками, сумісними із ZapBox.

Досвід проходження через змішану реальність був досить цікавим. Журналіст, який тестував гарнітуру, зазначив, що все працювало без затримок, зображення було чітким. Він підкреслив, що гарнітура та застосунки будуть сумісні тільки з iPhone.

"Судячи з усього, телефони Android не мають потрібних вимог до частоти оновлення, необхідних для забезпечення плавного відеопотоку без затримок", — написав він.

Єдина проблема в роботі гарнітури полягала в тому, що функція відстеження іноді не реагувала на маніпуляції користувача за допомогою контролерів. Однак такі ж проблеми є в застосунків Block Builder і Open Brush, які використовуються для створення 3D-зображень доповненої реальності. Найімовірніше, розробники усунуть цей недолік.

Цікавий факт: згідно з оцінками дослідницької фірми Omdia, вартість матеріалів для гарнітури становить Apple Vision Pro 1542 долари. Ця сума не включає витрати на дослідження та розробки, упаковку, маркетинг і прибуток Apple. Іншими словами, гарнітура від американського техногіганта насправді коштує в 2,3 разу дешевше, написало видання CNBC.

Раніше ми писали про те, що покупці масово здають Apple Vision Pro в магазини. Гарнітура доповненої реальності за $3500 не виправдала очікувань багатьох користувачів. Деякі навіть поскаржилися на головний біль і почервоніння очей, а звинувачують поганий дизайн.