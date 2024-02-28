Біткоїн досяг $60 000, але це не межа: криптовалюті прогнозують рекордне зростання

Вартість усіх біткойнів в обігу цього місяця перевищила 2 трлн доларів США — вперше за 2 роки. Зовсім скоро він може досягти історичного максимуму і навіть перевершити його.

Курс біткоїна (ВТС) зростає п'ятий день поспіль, внаслідок чого віртуальна валюта досягла вартості в 60 000 доларів США. Нові спотові продукти, що торгуються на біткойн-біржах у США, призвели до його зростання ВТС майже на 40% у лютому, передає видання Finance Yahoo.

Востаннє біткойн демонстрував зростання на 4,5% (до $59 244) у листопаді 2021 року. За даними криптоплатформи CoinGecko, вартість усіх біткойнів в обігу цього місяця перевищила 2 трлн доларів США — уперше за 2 роки, а ціна самого біткойна зросла вдвічі всього за 4 місяці.

Трейдери активно вкладають у біткойни напередодні халвінгу, який має статися у квітні. Халвінг — це процес, покликаний уповільнити випуск криптовалюти. Крім того, апетити інвесторів посилилися до високоприбуткових активів на тлі новини про те, що Федеральна резервна система США (ФРС) планує здійснити серію знижень ставок цього року.

"Біткойн стимулюється підтримкою постійних припливів у нові спотові ETF і прогнозами щодо квітневого халвінгу і червневого зниження відсоткових ставок ФРС", — сказав Бен Лейдлер, стратег із глобальних ринків роздрібної інвестиційної платформи eToro.

Уточнимо, що ETF (Exchange Traded Fund) — це інвестиційний фонд, який формує портфель активів, а після випускає власні акції, прив'язані до цих самих активів (ред.).

Інвестори очікують, що цього року ВТС встановить новий рекорд, тому що запуск ETF зробив цей клас активів доступнішим для інституційних інвесторів, пише CNBC. Найвища ціна у біткоїна була в листопаді 2021 року — 69 044$.

"Біткойн за ціною 60 тис. доларів має привернути увагу роздрібних інвесторів, і має потенціал до зростання, — сказав Антоні Тренчев, співзасновник криптовалютної біржі Nexo. — Біткойн наближається до позначки 69 тисяч доларів — це, безумовно, буде сюрпризом, якщо криптовалюта подолає свій попередній пік".

Джозеф Едвардс, керівник дослідження Enigma Securities, упевнений, що зростанню курсу криптовалюти сприяло те, що консультанти дуже швидко вийшли на ринок і почали продавати ETF клієнтам. Дані LSEG показали, що тільки у вівторок потоки в 10 найбільших спотових біткойн-ETF принесли 420 млн доларів, що є максимальним показником майже за два тижні.

Крипто-інвестор і розробник програмного забезпечення MicroStrategy раніше цього тижня повідомила, що нещодавно купила близько 3000 біткойнів за 155 млн доларів, соцмережа Reddit також купила невелику кількість біткойнів і Ethereum.

Що стосується Ethereum, то ця криптовалюта за останні дні зросла на 2,2% — до $3320, досягнувши ще одного дворічного максимуму. У лютому її вартість збільшилася на 47%, що стало найбільшим щомісячним приростом після зростання на 70% у липні 2022 року. Деякі інвестори сподіваються, що регулювальні органи США схвалять заявки на створення ETF на основі спотового Ethereum.

Раніше ми повідомляли про те, що жінка замовила вбивство чоловіка в даркнеті, а "кілер" просто вкрав біткоїни. Американка хотіла, отримавши його будинок, пенсію і страхові виплати, але опинилася у в'язниці і без криптовалюти.