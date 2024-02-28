Telegram віддасть власникам каналів 50% доходів від реклами: як отримати гроші

Месенджер залучить усіх охочих рекламодавців в додаткових 100 країнах, та дасть користувачам заробити, але не все так просто.

З березня 2024 року власники каналів у Telegram зможуть отримати значну фінансову винагороду за свою роботу, а рекламний сервіс Telegram Ads буде відкритий для всіх рекламодавців у 100 нових країнах. Про це повідомив творець та керівник месенджера Павло Дуров у власному каналі.

Дуров зазначає, що наразі трансляції каналів у Telegram щомісяця генерують 1 трильйон переглядів. Лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads — "інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності".

У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже ста нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram матиме від показу реклами на їхніх каналах.

Але є умова — розрахунки проводитимуться не у традиційних валютах. Інструментом розрахунку стане виключно криптовалюта TON. Павло Дуров пояснює це міркуваннями конфіденційності та доброчесності.

"Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн TON. Подібно до нашого підходу до імен користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої Toncoin — або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів", — зазначає власник Telegram.

Нагадуємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що месенджер Telegram несе в собі низку загроз для безпеки країни, і цю проблему треба вирішувати. Представник ГУР Андрій Юсов каже, що платформа містить у собі цілу низку загроз інформаційній безпеці, і не тільки.