Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал у Росії Mail.ru (фото)

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що доступ до своїх акаунтів втратили всі користувачі, які перебувають поза територією країни-агресора та частина "внутрішніх юзерів".

Найбільший інтернет-портал Російської Федерації Mail.ru зазнав атаки від української ІТ-армії. Частина користувачів втратила можливість увійти у свої облікові записи. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України у Facebook.

Як зазначили на офіційній сторінці Мінцифри, завдяки кібервійськам російський безоплатний сервіс електронної пошти зупинився.

Окрім того, у відомстві додають, що всі користувачі, які перебувають поза територією країни-агресора та частина "внутрішніх юзерів" втратили доступ до своїх акаунтів.

"Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", — наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше хакерське угруповання Mysterious Werewolf, що діє з 2023 року, почало використовувати власні програми для атак на російський військово-промисловий комплекс (ВПК).

Також 18 лютого стало відомо, що хакерська група Head Mare зламала російську компанію "Високоточні системи й технології", що розташована в Іжевську та входить до холдингу "Калашников". У розпорядженні групи опинилася внутрішня секретна документація на зброю та інша інформація.