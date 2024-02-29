Виглядає логічним: у ВР запропонували заблокувати Telegram, якщо Дуров відмовився співпрацювати

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, такі заходи варто вжити, якщо адміністрація "не піде на контакт" з українською владою і відмовиться блокувати "відверто маніпулятивні канали".

Наразі адміністрація месенджера Telegram відмовляється йти на контакт із українською владою та блокувати канали, які розповсюджують пропаганду Російської Федерації. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі Liga.

Він зазначив, що за таких умов "логічним" виглядає блокування відповідного месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров (один із засновників соціальної мережі Telegram — ред.), іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", — зазначив Юрчишин.

За його словами, більше щодо загроз національній безпеці з боку месенджера можуть розповісти секретар Ради національної безпеки та оборони і начальник Головного управління розвідки Міоноборони України.

Як відзначив народний депутат, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а Служба безпеки України володіє цілим списком каналів, які поширюють російську пропаганду, то в такому випадку неможливо знайти інші альтернативи, крім "блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування мережі".

У Раді заговорили про заходи щодо Telegram

Нагадаємо, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк ще 14 лютого заявила, що месенджер Telegram може бути небезпечним для користувачів по всьому світу і про це вже заговорили навіть у Європі. В Україні також обговорюється питання його регулювання.

За її словами, саме Telegram перебуває на 1-му місці за дезінформацією. Навіть якщо брати події в Бучі та Київській області, які відбулися там під час окупації росіянами.

Нагадаємо, 14 лютого представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, яку загрозу може нести Telegram для України. За його словами, Київ вибудовує комунікацію з платформами, які викликають певні питання. Із Telegram виходить найскладніше, але робота триває.