Користувачі смартфонів Android масово переходять на застарілі iPhone: що сталося

У 2023 році близько 80% власників Android-фонів віддали перевагу iPhone, випущеним від 1 до 3 років тому. Найпопулярнішими виявилися iPhone 12, iPhone 13 і iPhone SE, але аж ніяк не нові iPhone 14.

Аналітична компанія CIRP опублікувала звіт, що відображає зміни купівельних настроїв у сегменті мобільної техніки. Так, експерти з'ясували, що багато користувачів переходять з Android-фонів на дещо застарілі моделі iPhone, пише 9to5mac.

Кількість нових покупців iPhone, які відмовилися від телефонів на ОС Android, протягом 2023 року зросла до позначки в 13%. Аналітики з'ясували, яким саме моделям iPhone надають перевагу колишні користувачі Android, проаналізувавши дані про покупки на території США.

Виявилося, що популярністю користуються старі й недорогі iPhone 12 — його купили 8% користувачів, iPhone 13 — 11%, iPhone SE — 10%.

Статистика покупок iPhone від CIRP Фото: CIRP

Видання зазначило, що, ймовірно, 12, 13 і SE моделям, які сьогодні коштують набагато дешевше, ніж у роки їхнього випуску, люди віддають перевагу якраз через невисоку ціну. Тобто, логіка така: за ті самі гроші можна замість непримітного Android-фона купити більш популярний iPhone. Крім того, любителі Android тепер отримали можливість познайомитися зі всесвітом iOS і, можливо, вони поки що не відчувають необхідності купувати новітній і найкращий iPhone для цього, зазначили в CIRP.

Якщо взяти до уваги, що з моменту випуску iPhone 14 минув рік, то і його можна зарахувати до застарілих моделей. Так, iPhone 14 Plus купили 26% екс-власників Android-фонів, а iPhone 14 Pro і Max віддали перевагу 25% колишніх любителів Android.

Раніше ми повідомляли про те, що Apple вмовляє власників Android перейти на iPhone. Apple запевняє, що не стане стежити за користувачами пристроїв і не збиратиме дані для подальшої монетизації, як це робить Google.

Писали також, що мільйони власників iPhone мають право отримати $349 від Apple.Через дефектні чипи в iPhone 7 або iPhone 7 Plus виникають проблеми зі звуком, і користувачі можуть претендувати на компенсацію від виробника.