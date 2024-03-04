Щоб не купували в Apple: Google зробила Android-фони схожими на iPhone, але стало гірше

Google впроваджує інструменти захисту і контролю, як у Apple, ось тільки багатьом власникам смартфонів не сподобалися нововведення.

Компанія Google вирішила внести деякі зміни в роботу операційної системи Android, щоб не відставати від конкурента — iOS від Apple, на якій працюють усі iPhone. Але деякі користувачі цими нововведеннями не задоволені, пише Forbes.

Apple значною мірою використовує механізми контролю контенту у всій своїй екосистемі, а ось Google не чинила аналогічно. Але ця ситуація почала змінюватися. Пошуковий гігант і розробник операційної системи (ОС) Android віднедавна почав приділяти велику увагу своїй екосистемі "Play", включно з додатковими засобами захисту, доступними його величезній базі користувачів. Стиль Android Play тепер дедалі більше схожий на iPhone. За наявними даними, користувачі з рутованими пристроями, більше не можуть використовувати RCS (Rich Communication Services (RCS) — протокол передачі коротких повідомлень між абонентами мобільного зв'язку, покликаний замінити протокол SMS, — ред.).

Тут варто пояснити, що таке рутований пристрій. Root-права дають користувачеві повний контроль над ОС Android. Маючи root-доступ, користувач отримує необмежені можливості для налаштування та керування своїм пристроєм.

Деякі користувачі соцмережі Reddit помітили, що з 2024 року Google потихеньку блокує повідомлення RCS на рутованих пристроях Android. "Навіть якщо на вашому пристрої розблоковано тільки завантажувач, тепер йому загрожує тіньовий бан на надсилання текстових повідомлень RCS", — пишуть вони.

Представник Google у коментарі Forbes зазначив, що для дотримання стандартів RCS, компанія зобов'язана блокувати спам і запобігати різного роду зловживанням у Google Messages, маючи на увазі різні шахрайські схеми. Однак багато користувачів Reddit вважають методи Google інструментами тоталітарної цензури. Їх не влаштовує, що в тіньовий бан ("чорний список") потрапляють люди, які заплатили повну ціну за пристрій і щомісяця платять за послуги стільникового зв'язку.

"Наші методи запобігання спаму в RCS постійно вдосконалюються у відповідь на мінливу поведінку спамерів. Ми продовжимо шукати способи запобігання спаму і шахрайства, зводячи при цьому до мінімуму кількість порушених користувачів", — прокоментували в Google.

Останні оновлення системи штучного інтелекту (ШІ) дадуть Google ще більше контролю над користувачами. Це матиме наслідки і для виробників смартфонів на ОС Android, включно з Samsung, яким доводиться слідувати правилам Google, коли вона просуває свої інновації. Але є й обхідний шлях, який поки що працює.

За даними 9to5Google, існує просте рішення, що дає змогу обходити функції безпеки Play Integrity API (Play Integrity API — застосунок, який дає змогу виявляти небезпечні взаємодії з додатками та іграми і вживати заходів для зниження ризику атак і порушень, — ред.). Але як довго цей обхідний шлях для користувачів рутованих смартфонів залишатиметься відкритим, не відомо.

Проте більшість користувачів Android в екосистемі Google хочуть того ж рівня безпеки і захисту, що й у iPhone. Але видання зазначає, що блокування RCS явно популярним не стане, на відміну від блокування забороненого контенту і шкідливих додатків. "Це неетично і підло", — скаржиться користувач на Reddit. — "Я готовий визнати блокування шахрайських банківських додатків, але заважати мені спілкуватися — це за межею".

Раніше ми писали про те, що Apple вмовляє власників Android перейти на iPhone. Apple запевняє, що не стане стежити за користувачами пристроїв і не збиратиме дані для подальшої монетизації, як це робить Google.