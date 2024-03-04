Спіймали "на живця": ЗСУ винахідливо вполювали дроном необачного окупанта біля Кринок

Боротися з російськими окупантами в Україні часто допомагає хитрість. Українські бійці використали схильність російського військового до мародерства.

Бійці 414 окремого батальйона ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської Піхоти Збройних Сил України ("Птахи Мадяра") біля села Кринки Херсонської області знищили російського військового за допомогою FPV-дрона, користуючись його необачністю та нехтуванням безпекою. Про це 3 березня розповів у відео своєму Telegram-каналі командир підрозділу, Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Військові скористалися поширеним прагненням росіян поцупити щось навіть попри небезпеку. На відео нібито розряджений FPV-дрон паркується на високу вежу та імітує там бездіяльність. Його проліт був виконаний так, щоб розташовані в селі росіяни його почули.

Через деякий час один російських окупантів, який, за словами Роберта Бровді, здавався щойно прибулим на позиції біля Кринок, підійшов до вежі та почав підійматися драбиною, щоб дістатися дрона. Це йому вдалося, але після спроби рукою схопити дрон стався вибух, який, судячи з кадрів, став останнім в його житті.

Російський війсковий дістався верху вежі та хоче взяти дрон (оригінальна якість) Фото: Скриншот

Роберт Бровді підкреслив нерозумну поведінку росіянина. Український військовий зазначив, що зазвичай не викладає подібних доволі жорстоких відео, але цього разу у нього була особлива причина:

"Але ось така на мене лють найшла через події в Одесі нічні, через загибель невинних людей", — каже "Мадяр".

Ударний дрон є небезпечним об'єктом, наближатися до нього не слід. Але, схоже, російські військові не завжди наслідують цю логіку та не вчаться на помилках. Нагадаємо, що у листопаді 2023 року майже таким самим чином був ліквідований один з відомих російських пілотів FPV-дронів з позивним "Учений". Український безпілотник вдав несправність та приземлився на дах висотної будівлі в окупованому українському місті Олешки Херсонської області — у таких будівлях окупанти часто влаштовують точки запуску дронів. Коли росіянин дістався даху та хотів забрати БПЛА, той злетів та фатально наздогнав ціль.