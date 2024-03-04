Без комп'ютера чи консолі: гру GTA Vice City запустили просто на роутері Wi-Fi (відео)

Якщо нема комп'ютера або ігрової консолі, гру можна встановити й на інший пристрій, де є процесор. Звісно, якщо є багато знань і часу.

Існують спеціальні Wi-Fi-пристрої для поціновувачів ігор, але апаратні хакери з KittenLabs із Німеччини надали новий зміст словам "ігровий роутер". Вони запустили гру GTA: Vice City просто на роутері Wi-Fi виробництва TP-Link — без комп’ютера, PlayStation чи іншої ігрової консолі, про що розповіли в неділю, 3 березня, у своєму блозі.

Щоправда, компоненти комп'ютера в наборі все ж були: це відеокарта AMD Radeon HD 7470 і твердотілий накопичувач Samsung, який видно в кадрі. Роутер TP-Link TL-WDR4900, як і будь-який інший, не здатний відтворювати відео сам, але все інше він робив вправно. Із програмного забезпечення ентузіастам знадобилася операційна система Debian Linux, яку вони встановили не роутер, та інсталяційні файли самої гри для цієї ОС.

Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WDR4900 отримав особливу увагу хакерів, оскільки він відомий чудовою продуктивністю (особливо як для випущеного у 2013 році). У ньому встановлений досить потужний центральний процесор NXP/Freescale QorIQ P1014, який, як пояснюють в KittenLabs, насправді є 32-розрядним процесором PowerPC e500v2.

Звичайно, навіть у потужному маршрутизаторі немає слота PCIe, до якого можна було б під'єднати відеокарту, тому для встановлення eGPU знадобилися певні хакерські дії. KittenLabs розробили спеціальну друковану плату з портом miniPCIe і під'єднали її до маршрутизатора за допомогою трас PCIe, що ведуть від процесора до одного з чипсетів Atheros. Завдяки цьому вдалося отримати робочий інтерфейс PCIe 2.0.

Із програмним забезпеченням теж усе було непросто. KittenLabs встановили на пристрої OpenWrt (це операційна система для Wi-Fi-роутерів, заснована на ядрі Linux), але через її обмеження потім вирішили застосувати Debian Linux із увімкненими додатковими модулями ядра — цього виявилося достатньо для створення ігрової платформи та підтримки драйвера відеокарт AMD.

Початкові експерименти з відеокартою AMD Radeon RX 570 не привели до успіху через несумісність, але перехід на карту AMD Radeon HD 7470 зі старішим драйвером швидко приніс плоди — система почала працювати.

Хакерам довелося подолати багато перешкод, перш ніж на роутері можна було запустити GTA: Vice City. Найскладнішим було отримати версію гри, яка б нормально запускалася в системі Debian плюс PowerPC. Відповідь лежала в модифікації reVC (це перероблена версія GTA Vice City, код якої є загальнодоступним), яка була скомпільована для маршрутизаторів. На жаль, сама по собі версія гри містила чисельні помилки, через які проєкт зупинився на кілька місяців. Версія reVC онлайн для ігрової консолі Wii U дала надію — її автор допоміг KittenLabs. Однак проблеми з графічними помилками ще були.

Операційна система Debian Linux на роутері Wi-Fi Фото: Скриншот

Відео запрацювало як треба після оновлення графічної бібліотеки Mesa 3D, яка використовується роутером як частина його версії Linux. Після цього виведення відео запрацювало коректно і з графічним прискоренням, хоча хакери й лишилися незадоволеними тим, що не вдалося зрозуміти, як саме все налагодилося.

Роутер Wi-Fi може стати не тільки джерелом інтернету або об'єктом цікавих експериментів, він може й принести небезпеку. Нагадаємо, у лютому дослідники встановили дві вразливості, які дають хакерам можливість під'єднатися до мережі Wi-Fi і зламати пристрої в ній.