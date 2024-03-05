Штучний інтелект згенерував клон української блогерки та продає російські товари в Китаї

Дівчина перестала бути Ольгою Лоєк і стала росіянкою, яка розмовляє китайською і хоче вийти заміж за китайця. Її звуть Наташа, Анна, або Грейс, залежно від платформи соціальних мереж в Китаї.

Студентка з України Ольга Лоєк, яка навчається в США і веде свій YouTube-канал про ментальне здоров’я, стала отримувати від своїх підписників повідомлення, що її бачили в китайських соцмережах, де вона продає російські товари. Про це розповідає "Голос Америки".

З'ясувалося, що штучний інтелект згенерував клон української блогерки. Вона перестала бути Ольгою Лоєк і стала росіянкою, яка розмовляє китайською, любить Китай і хоче вийти заміж за китайця. Її звуть Наташа, Анна, або Грейс, залежно від платформи соціальних мереж в Китаї.

"Я почала перекладати відео за допомогою Google Translate і зрозуміла, що більшість цих облікових записів говорять про такі речі, як Китай, Росія, про те, наскільки хороші відносини між Китаєм і Росією. Це дуже образливо", — розповіла Ольга "Голосу Америки".

Douyin, китайська версія TikTok, позначила деякі з цих відео як потенційно згенеровані ШІ. Але з коментарів видно, що багато хто вірить, що дивиться на справжню жінку. Один користувач мережі написав: "Російська красуне, китайці вітають вас".

Дівчина обурена, бо ніколи не скаже подібних речей, вважаючи на те, що вона українка, а її країна перебуває у стані війни з Росією.

На Bilibili, найбільшому відеосайті Китаю, деякі відео зі штучним інтелектом, в яких використовується обличчя Лоєк, позначено логотипом HeyGen, що вказує на те, що відео було створено на вебсайті компанії. В одному відео з Bilibili демонстратор навіть показує, як зробити коротке відео на HeyGen із кліпом, на якому розмовляє Лоєк.

Лоєк сказала, що після того, як вона та її підписники на YouTube надіслали скарги китайським компаніям соціальних мереж, близько десятка облікових записів, які імітували її, було видалено.

Закон забороняє створювати дипфейки без згоди людей, чиє зображення чи інша інформація використовуються. Лоєк опублікувала свою історію на YouTube, і її поширили в китайських соціальних мережах. Користувачі мережі на різних платформах поспівчували дівчині і закликали посилити правила щодо ШІ.

Нагадаємо, що в Німеччині вигадали ШІ-смартфон, який працює без єдиного застосунку. Спільно з компаніями Qualcomm і Brain.ai, Telekom розробила смартфон із інтерфейсом без додатків, що працює на базі хмарного штучного інтелекту.