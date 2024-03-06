Російські дрони Ланцет отримали нову функцію ШІ: чим вони стали небезпечнішими для ЗСУ

"Ланцети" так і не стали повністю автономними — вони працюють у парі з дронами-розвідниками, цілі для них також знаходять і оператори.

Російська компанія ZALA, що випускає дрони "Ланцет", схоже, допрацювала систему виявлення та ідентифікації цілей. Можливо, це віщує новий рівень війни з використанням штучного інтелекту (ШІ), припускає видання Forbes.

Дрон "Ланцет" навчився ідентифікувати цілі

Безліч скріншотів, зроблених із відео ударів "Ланцет", нещодавно опублікованих на сайті LostArmour, показують, що має вигляд нової версії системи виявлення цілей. Замість тексту "захоплення цілі" російською мовою на дисплеї з'являється назва машини — це свідчить про те, що існує якась форма автоматизованої ідентифікації об'єктів дроном.

"Застосування машинного навчання здається найімовірнішим поясненням", — сказав Forbes Зак Калленборн із програми стратегічних технологій CSIS. — "Однак відображувана класифікація цікава. Можливо, вона служить оператору для перевірки точності?".

На дисплеї також відображається червоний знак "+", коли ціль ідентифіковано, та інші нові символи. На одному скріншоті, наприклад, ціль позначена як 122-мм самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", на іншому — 152-мм самохідна гаубиця 2А65 "Мста-Б", на третьому — M109 Paladin. Також було визначено танки "Леопард 2" і Т-72.

Показані удари "Ланцета", як і раніше, мають звичний формат: видно ціль із погляду розвідувального дрона, потім перемикаємося на вид із зустрічного "Ланцета" під час наближення до цілі — якість відео помітно гірша — потім назад до розвідувального дрона, щоб побачити наслідки удару. Тож "Ланцет" не працює самостійно.

Скріншоти ударів російського БПЛА взято з дев'ятихвилинного відео, опублікованого в Telegram-каналі "Рибарь" 27 лютого 2024 року. Стверджується, що ролик демонструє роботу підрозділів російського спецпризначенця, які діють у тилу України.

Танк Леопард 2 Танк Т 72 РЛС AN TPO 50

Які переваги отримав модифікований "Ланцет"

Нова система ідентифікації цілей має дві потенційні переваги: вона може працювати швидше і надійніше, ніж оператор під час підтвердження цілей, і вона продовжить працювати, навіть якщо зв'язок з оператором буде втрачено через перешкоди. Видання зазначає, що оновлені "Ланцети", судячи з відео, не завдають ударів по вантажівках, будівлях або живій силі. Цікаво, що дрони не змогли розпізнати ракетні системи VAMPIRE від L3, які зазвичай встановлюють на вантажівки, напевно, тому що вони надто нові та рідкісні, і їх просто немає в базі даних.

Forbes підкреслює, що інформації від російських ЗМІ довіряти не варто. Тому дані, які транслює канал "Рибарь", що має тісні зв'язки з Міноборони Росії і ФСБ, про те, що "Ланцети" уразили 21 ціль, не говорять про всі запуски. Невідомо, скільки "Ланцетів" відхилилися від курсу, а скільки — атакували дерева і кущі. Але опубліковані ролики і скріншоти намагаються нас переконати в тому, що Росія має на озброєнні дрон, здатний ідентифікувати і фіксувати певні типи транспортних засобів.

Наскільки "розумні" російські БПЛА "Ланцет"

Однак "розумні" "Ланцети" навряд чи самі шукають цілі. Можна вважати, що цілі знаходить оператор розвідувального дрона, а потім "Ланцет" наводять на неї, хоча Семюел Бендетт, експерт з російських БПЛА зі США, каже, що неможливо точно оцінити, як він працює.

"Судячи з численних нещодавніх заяв Міноборони про безпілотники зі штучним інтелектом, ці можливості, принаймні певною мірою, використовуються в бою", — прокоментував Бендетт.

Ця можливість не унікальна для Росії. Українські розробники дронів також працюють над створенням ШІ-безпілотників. Наприклад, дрон Saker Scout з можливістю автономної атаки вже використовувався ЗСУ.

Переможе той, хто володіє найкращими ШІ-дронами

У доповіді британського оборонного аналітичного центру RUSI йдеться про те, що перемога в Україні дістанеться тій стороні, якій вдасться розгорнути велику кількість автономних дронів, і що зусилля Заходу мають бути спрямовані на підтримку зусиль України в цьому напрямку:

"Критикам слід нагадати, що якщо Росія навчиться використовувати тисячі дешевих дронів-"убивць", що використовують ШІ для націлювання, українці заплатять високу ціну. Моральна зарозумілість західних столиць та університетів зробить їх співучасниками цього стратегічного провалу", — йдеться в документі.

Раніше повідомляли про те, що в дронах "Ланцет" не працює наведення за допомогою ШІ. Відео свідчать, що розпіарена система "зору" на основі ШІ в російських дронах "Ланцет" потрапляла в купи уламків, а не в ціль, на яку до того впевнено йшла.