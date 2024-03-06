Третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою (відео)

Окупанти, за даними командування, погано сховали одразу шість гаубиць на околицях Авдіївки. За кілька годин зграя FPV-дронів знищила ворожу артилерійську батарею.

Розвідники 3-ї штурмової бригади ЗСУ в районі Авдіївки на Донеччині вночі виявили ворожу техніку, а вже зранку від неї залишилася купа металу. Про це повідомляють у пресслужбі 3 ОШБр.

"Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою. Так, під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксовано розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30, і ще двох — Д-20. Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних дронів FPV", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожу артилерійську техніку виявили бійці роти "Крила", а ліквідували бійці екіпажу FPV "Over head".

Нагадаємо, що у 3-й ОШБр показали, як розгромили техніку росіян FPV-дронами під Авдіївкою. По російських танках, автомобілях ворога та іншій військовій техніці противника працюють FPV-дрони протитанкового батальйону 3 ОШБр.

Раніше у 3-й ОШБр розповіли деталі звільнення Красногорівки. Звільнення цього населеного пункту мало велике значення не тільки з точки зору відновлення контролю, а й для відновлення тактичної переваги на цій ділянці.