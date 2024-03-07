6 порад, як обрати кавомашину для ідеальної кави

Розповідаємо, як обрати таку, що здивує найвибагливішого дегустатора.

Cвіжозварена, запашна кава весняного ранку – що може бути краще? Звісно, кава, що готується одним дотиком. Як обрати ту, що звичну міцність напою забезпечить, і ніжну молочну пінку організує, та ще й дасть можливість заощадити на покупці до 6000? Розбираємося разом з Фокстрот і DeLonghi.

1. Оберіть напої, які вам подобаються

Перший і важливий крок перед покупкою, звернути увагу на те, які напої має готувати ваша майбутня обраниця. Еспресо, еспресо лунго, подвійний еспресо, капучино, латте, латте макіато – це далеко не весь список. Але саме від цього залежить те, чи задовольнить кавомашина ваші очікування.

2. Визначіться з функціоналом

Подрібнення зерен – важлива функція для сучасних апаратів. А якщо є можливість встановити розмір помелу, смак напою буде значно відрізнятися. Також варто враховувати можливість використання меленої кави.

Для фанатів капучино і лате, обов’язково зверніть увагу на наявність функції автокапучинатора.

Управління кавомашиною може бути напівавтоматичним (кнопкове керування) або ж повністю автономним за допомогою сенсорного дисплея і за вашої мінімальної участі. А як щодо можливості приготувати каву за допомогою смартфона? Легко!

Також корисні такі функції, як одночасне приготування 2-х чашок кави, регулювання температури напою, програмування обсягу, система "швидка пара" (скорочує час переходу від приготування еспресо до збивання молока) і програма підігріву чашок. Ці сучасні функції є в кавомашинах Delonghi залежно від моделі.

3. Розпочніть з кавової класики

Якщо ви невимогливий і вас не цікавлять розширені функції, то зверніть увагу на стильну кавомашину DeLonghі ECAM 220.60.B з класичним вибором напоїв. Комфортна і зрозуміла сенсорна панель керування, можливість використання як меленої, так і кави в зернах, капучинатор для молока, функція підігріву чашок і самоочищення від накипу. Готує 4 автоматичних класичних напої та робить пишну вершкову молочну пінку.

Переваги: Потужність 1450 Вт. Об'єм контейнера для зерен: 250 г. Регулювання міцності кави.

4. "Запрограмуйте" преміальні кавові ранки

Бажаєте насолоджуватися широкою палітрою смаків – рекомендуємо кавомашину DeLonghi ECAM 359.55 B. Особлива технологія дозволяє регулювати ступінь помелу кави, яких у даній моделі аж 13, аби створювати власний смак. Конічні сталеві жорна кавомолки відкалібровані для цього зі 100% точністю. Є навіть можливість створювати і зберігати рецепти з функцією "My". А ще – ця модель володіє програмою приготування ідеальної молочної пінки і має режим автоматичного очищення деталей.

Переваги: LCD дисплей. Об'єм резервуара для зерен: 300 г. Використання меленої і зернової кави.

5. Обирайте з 20-ти рецептів кави

Кавомашина PrimaDonna Soul ECAM 610.74 від DeLonghi дозволить відчути справжній аромат улюблених зерен. Завдяки інноваційній технології кавомолки Bean Adapt машина легко встановлює конкретний розмір помелу та параметри заварювання, щоб виконати індивідуальну екстракцію кави на основі вибраних зерен та доставити весь аромат прямо у вашу чашку. Кавомашина пропонує більше 20-ти унікальних рецептів! І можливість керувати нею за допомогою смартфону, щоб забезпечити ідеальний смак кави.

Переваги: система "LatteCrema". Кольоровий TFT. Обсяг контейнера для кави: 500 г. Програма видалення накипу, очищення і ополіскування.

6. Обміняйте старий смартфон – на нову кавомашину

Наразі можна придбати кавомашину з акційного модельного ряду DeLonghi за дуже вигідними умовами. Як? Спершу здати старий смартфон за програмою "Фоксі Обмін" у Фокстрот. Якщо його оцінна вартість буде від 800 грн, додатково отримайте там від 3000 до 6000 бонусів, що разом становитиме загальну суму заохочення на подарунок для близьких.

Детальні умови акції – на сайті foxtrot.ua. Там же можна розрахувати приблизну вартість старого смартфона.

Здивуйте близьких і подаруйте їм весняні дні, наповнені ароматом свіжозвареної, ідеальної кави!