Розроблено незвичайний сенсорний екран: світиться, працює під водою і кріпиться, як пластир

На основі нової оптичної технології дослідники створили дисплей, який можна прикріпити до шкіри людини.

Дослідницька група з Університету науки і технологій Пхохана (Південна Корея) заявили про створення гнучкого сенсорного екрану, що світиться і здатний працювати під водою, передає interesting engineering.

Люмінесцентні частинки післясвітіння (ЛЧП) — це матеріали з оптичними властивостями, які можуть вловлювати енергію опромінених фотонів у дефектних станах. Вони також поступово вивільняють поглинену енергію і відображають її у вигляді світла. ЛПЧ проявляють механічну люмінесценцію під впливом зовнішнього фізичного тиску.

У рамках дослідження команда вивчила, як саме відбувається захоплення енергії опромінених фотонів у їхніх дефектних станах і перезарядка під час механолюмінесценції. Вони змогли визначити два різні методи, що дають змогу керувати цими явищами. Зрозумівши, як відбуваються вищеописані процеси, вчені реалізували обидва методи, використовуючи тонкий полімерний матеріал під назвою PVDF-HFP, і створили оптичний дисплей настільки гнучкий і міцний, що його можна було прикріпити до шкіри людини, як пластир.

Цей пристрій міг ефективно відображати різну інформацію — достатньо було просто злегка натиснути на нього пальцем, щоб, наприклад, написати що-небудь від руки. А під впливом ультрафіолету (сонячних променів, — ред.), весь написаний текст зникав.

Сенсорний екран також продемонстрував високу стійкість до вологості. За тривалого занурення під воду він зберігав функціональність і виконував усі необхідні операції. Завдяки цим властивостям гаджета, дослідницька група зробила підводний зв'язок доступнішим.

Професор Сей Кванг Хан, який очолював дослідження, заявив, що сенсорний дисплей нового типу може слугувати інструментом зв'язку в ситуаціях з обмеженими можливостями, наприклад, у підводному середовищі, де дуже мало світла і висока вологість. За його словами, пристрій також використовуватимуть для портативних фотонних біосенсорів і систем фототерапії в екстремальних умовах.

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