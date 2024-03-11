Росія та Іран спільно розвиватимуть штучний інтелект: нова потенційна небезпека

У спільному меморандумі нібито йдеться про етичну сторону застосування штучного інтелекту. Але добре відомо про співробітництво обох країн у військовій галузі та технологіях.

Росія та Іран підписали меморандум про співпрацю у галузі штучного інтелекту. Про це повідомила інформаційна агенція Ісламської Республіки Іран (ІРНА).

Як повідомляє агенція, у меморандумі, зокрема, йдеться про дослідження етичних питань у сфері ШІ. З боку Росії підпис під документом поставив Андрій Незнамов, голова Комісії з реалізації Кодексу етики у сфері ШІ. Іранська сторона буда представлена Бехрузом Мінаї, представником Штабу Ісламської республіки Іран щодо розвитку технологій штучного інтелекту та робототехніки.

Видання називає підписання такого меморандуму важливим кроком, оскільки "етика є вкрай важливою темою для обох країн". Відзначається, що меморандум посилить технологічний та культурний діалог між країнами. Росія зі свого боку наголосила, що дуже цінує довіру іранських партнерів у цій галузі.

Не таємниця, що Іран та Росія щільно співпрацюють у багатьох технічних галузях, зокрема, щодо військової техніки. У лютому 2024 року хакери зламали іранську компанію та підтвердили, що Іран надав Росії технологію виробництва дронів "Шахед" і продавав самі дрони у великій кількості. За розрахунками собівартість виробництва одного Shahed-136 в Росії, за умов мінімального постачання з Ірану, складає 4,4 млн рублів, або 48,8 тисячі доларів.

У матеріалах, здобутих хакерами, містилася, зокрема, докладна інструкція з виготовлення корпусу "Шахед". Багато сторінок російською мовою описують виробництво композитних складових безпілотного літака, складання, фарбування та кількаетапну перевірку. Технологія виявилася досить складною, виробництво деталей фюзеляжу з композитного матеріалу займає багато часу.

Співпрацюють Іран та Росія й у космічній галузі. Наприкінці лютого в Амурській області РФ з космодрому "Восточный" ракета "Союз-2.1б" вивела на орбіту іранський "дослідницький" супутник Pars-1. Це вимірювальний супутник, який розробили фахівці Іранського інституту космосу. Міжнародні оглядачі застерігають, що супутник має подвійне призначення та пов’язаний з розвитком балістичних ракет в Ірані.