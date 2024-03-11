Samsung презентувала "секретний" смартфон Galaxy M15 5G з батареєю на 6000 мАг (фото)

Який чип отримав Samsung Galaxy M15 5G — інформація не уточнюється. Компанія також тримає в секреті ціну та дату виходу смартфона на ринок.

Компанія Samsung без особливої помпи представила новий смартфон — Galaxy M15 5G. Хоча офіційна інформація про ціни та доступність поки тримається в секреті, компанія опублікувала характеристики телефону, передає Gizmochina.

Технічні характеристики Samsung Galaxy M15 5G

Galaxy M15 5G оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з частотою оновлення 90 Гц. Екран має яскравість 800 ніт, що має забезпечити гідну видимість при сонячному освітленні.

Смартфон Samsung Galaxy M15 5G

Смартфон зовні схожий на своїх попередників. Пристрій має три камери ззаду, доступний у трьох кольорах — світло-блакитному, темно-синьому та сірому. Що стосується продуктивності, Samsung не назвала, який процесор встановлений, але згадала про восьмиядерний SoC з тактовою частотою 2,2 ГГц. Ці характеристики відповідають характеристикам чипа MediaTek Dimensity 6100+. Процесор працює в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Останній можна розширити до 1 ТБ за допомогою карти MicroSD.

Смартфон Samsung Galaxy M15 5G має потрійну камеру Фото: Samsung

Модель отримала новітню операційну систему Android 14. Виробник також обіцяє чотири покоління оновлень Android та апдейти безпеки протягом п'яти років.

Під "капотом" встановлено потужний акумулятор ємністю 6000 мАг, що підтримує швидку зарядку 25 Вт. Примітно, що Galaxy M15 5G зберіг класичний роз'єм для навушників 3,5 мм і оснащений бічним сканером відбитків пальців для забезпечення безпеки.

За фотозйомку відповідають основна камера на 50 МП, надширококутна камера на 5 МП і макрооб'єктив на 2 МП. Селфі та відеодзвінки обробляються фронтальною камерою на 13 Мп.

Раніше ми повідомляли про те, що Samsung представила "найшвидший у світі" чіп ШІ для обробки даних. Чіп пам'яті HBM3E стане частиною графічних процесорів NVIDIA H200, забезпечуючи високу пропускну спроможність до 1,25 ТБ на секунду.