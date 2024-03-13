У Криму придумали новий снаряд для ЗС РФ: підриває і виводить з ладу радіоелектроніку

Інженери заявили, що нова бойова частина може бити по літаках і вертольотах на стоянках, зенітних і оперативно-тактичних ракетних комплексах.

В окупованому Криму інженери з Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова (Севастополь) отримали патент на винахід під назвою "бойова частина боєприпасу комбінованої дії". Як стверджують розробники, вона допоможе не тільки знищувати техніку ЗСУ, а й виводити з ладу електронні системи, передає ТАСС.

Інженери наголошують, що бойова частина виконує три функції: осколково-фугасного снаряда, запалювального снаряда, і засобу електромагнітного ураження. Вони також повідомили, що ця нова бойова частина може бути встановлена на 100-міліметрові та 130-міліметрові артилерійські снаряди і на керовані та некеровані типи ракет.

Інформагентство зазначає, що снаряди нового типу можуть застосовуватися по літаках і вертольотах, які перебувають на землі, а також здатні будуть атакувати зенітні та оперативно-тактичні ракетні комплекси. У Федеральному інституті промислової власності, який видав патент, повідомили, що цей пристрій зможе підвищити боєздатність ракет та інших снарядів.

У патентній документації зазначено, що бойова частина являє собою металеву оболонку, що містить вибухову речовину (яку — не вказано, — ред.) і запальні елементи, яка під час вибуху розлітається на безліч осколків. Також пристрій має вибухомагнітний кумулятивний генератор. Він і відповідає за виведення з ладу радіоелектронного обладнання. Після того, як бойова частина вибухнула, запальні елементи можуть сконтактувати з пальним, внаслідок чого починається пожежа.

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