Забудьте про чат-ботів: агенти ШІ зможуть розв'язувати проблеми та працювати за людей

ШІ-програма Devin може замінити високооплачуваного програміста. Вона написала код, протестувала і впровадила його.

Стартапи і технологічні гіганти намагаються перейти від чат-ботів, що пропонують допомогу за допомогою текстових повідомлень, до агентів штучного інтелекту (ШІ), які можуть виконувати завдання, наприклад, писати комп'ютерні коди, як Devin, передає Wired.

Стартап Cognition AI спричинив невеликий переполох, випустивши демоверсію програми під назвою Devin, що виконує роботу, яку зазвичай виконують добре оплачувані інженери-програмісти. Чат-боти, такі як ChatGPT та Gemini, можуть генерувати код, але Devin пішов далі: спланував, як вирішити проблему, написав код, а потім протестував і впровадив його.

Творці Devin називають його "розробником програмного забезпечення для штучного інтелекту". Коли його попросили перевірити, як працює мовна модель Llama 2 з відкритим вихідним кодом Meta, Devin розробив покроковий план проєкту, згенерував код, необхідний для доступу до API і запуску тестів продуктивності, а також створив вебсайт для підбиття підсумків.

У Cognition AI запевняють, що їхній ШІ-агент здатний впоратися з широким спектром завдань. Він вразив інвесторів та інженерів X (колишній Твіттер, — ред.), отримав безліч схвалень і навіть надихнув на створення кількох мемів.

Такі програми, як Devin, вказують на появу агентів ШІ, які замість того, щоб просто давати відповіді або поради, можуть вживати заходів для вирішення конкретних проблем. Так, наприклад, програма Auto-GPT з відкритим вихідним кодом намагається виконувати корисну роботу за людину на комп'ютері людини і в інтернеті. Програма vimGPT здатна допомогти ШІ-агентам ефективніше переглядати веб-сторінки.

Однак наразі ШІ-агенти, як і великі мовні моделі, що лежать в їхній основі, припускаються досить багато помилок. А коли програма виконує дії, а не просто генерує текст, одна помилка може означати повний збій і потенційно небезпечні наслідки. Звуження кола завдань, які може виконувати ШІ-агент, до певного набору завдань з розроблення програмного забезпечення здається розумним способом знизити частоту помилок.

Але не тільки стартапи створюють агентів ШІ. Є програма SIMA, розроблена Google DeepMind, яка грає у відеоігри. Спостерігаючи за гравцями-людьми, вона навчилася виконувати понад 600 досить складних завдань, наприклад, зрубати дерево або стріляти по астероїду. Найголовніше, що багато з цих дій вона може успішно виконувати навіть у незнайомій грі.

Напевно Google сподівається, що ці агенти, можливо, будуть використовуватися надалі користувачами для роботи в інтернеті або з будь-яким програмним забезпеченням. А відеоігри є гарною підмогою для розроблення агентів, надаючи складне середовище, у якому їх можна тестувати та покращувати.

У найближчі місяці з'явиться набагато більше новин про агентів ШІ. Деміс Хассабіс, генеральний директор Google DeepMind, нещодавно розповів, що він планує об'єднати великі мовні моделі з роботою, яку його компанія раніше виконала з навчання програм штучного інтелекту для відеоігор, щоб розробити більш здібних і надійних агентів.

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