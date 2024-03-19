У РФ розробили щит, що захищає бронетехніку від FPV-дронів, — ISW

Система К-1000 глушить дрони на частотах 800 і 900 МГц. Планується розробка аналогічних систем, які б працювали в трьох-чотирьох діапазонах.

Російські державні ЗМІ повідомили, що компанія "Кайсант" розробила систему захисту російської бронетехніки від FPV-дронів. Представник компанії заявив, що глушилка для дронів купольного типу призначена для встановлення на транспортні засоби й важить два кілограми. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 18 березня.

Зазначається, що система К-1000 глушить дрони на частотах 800 і 900 МГц, і науково-виробниче об'єднання (НВО) "Кайсант" планує розробити аналогічні системи, які б працювали в трьох-чотирьох діапазонах (ще 2400 і 5800 МГц). Повідомляється, що "Кайсант" почав виробництво цих систем і отримав замовлення від уряду Москви. Наразі ведуться переговори про масові постачання цих систем на передову.

Нагадаємо, що Україна знову може використовувати дрони вагою 7 тонн для ударів по російських об'єктах. Дрони Ту-143 перевершують аналоги Shahed.

Також повідомлялося, що український FPV-дрон "Бандерик-Стричка" тягне дріт від оператора. Системі РЕБ складніше придушити дрон із кабелем: завжди передає якісне зображення.

За інформацією Мінцифри, український захисник збирає дрони з українським розумним протезом руки. Поранення він отримав на Донецькому напрямку. Біонічна рука дає змогу працювати з паяльником і виконувати низку інших точних рухів.